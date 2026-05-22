Несмотря на ранение и гибель лучшего друга, Ивлиев остается активным и верным профессии

22 мая 2026, 06:15, ИА Амител

Встреча с Алексеем Ивлиевым в Барнауле 20 мая / Фото: Ярослав Жоган / amic.ru

Специальная операция на Украине "подсветила", возможно, самую опасную из журналистских специальностей — военных корреспондентов. А одним из успевших прославиться героев этого ремесла стал корреспондент НТВ Алексей Ивлиев, переживший потерю руки и гибель лучшего друга, но не оставивший работу. 20 мая журналист посетил столицу Алтайского края, где по инициативе Российского общества "Знание" и ГУ ФССП по Алтайскому краю прошла встреча военкора с сотрудниками силовых структур, курсантами "силовых" вузов и просто неравнодушными гражданами. Каким было это мероприятие и о чем рассказал собравшимся Ивлиев — в материале amic.ru.

"Стена огня"

Встреча состоялась на базе Барнаульского юридического института и вышла достаточно "домашней", хотя и прошла во вместительном актовом зале и перед огромной аудиторией.

«У меня ощущение, что мы с вами сидим на кухне, едим торт "Наполеон", пьем чай и просто общаемся», — отметил сам Алексей Ивлиев.

Сегодня военный корреспондент активно выступает в самых разных уголках страны с лекциями. Он намерен вернуться к освещению событий на фронте, несмотря на то, что пережил тяжелейшее ранение, которое привело к потере руки. Произошло это в 2024 году: военкор попал под обстрел во время съемок репортажа в Горловке.

«Периферийным зрением вижу: идет стена огня, у меня куда-то улетает рука, я сам улетаю. Меня куда-то отбросило, я наткнулся на какой-то сук, и почувствовал отчаяние: как же не повезло!» — рассказал Ивлиев.

Под тем же обстрелом погиб и давний коллега — и, по словам военкора, его лучший друг — оператор Валерий Кожин. Напоминанием о трагедии осталась флешка с последними 15 минутами, отснятыми камерой Кожина. Сам Ивлиев признается: посмотреть это видео он пока не решается.

При этом пережитое не сломило журналиста. Вопрос возвращения к работе на фронте для него — лишь вопрос времени.

«Мой лозунг по жизни сейчас — встал и пошел», — заявил Ивлиев.

Охота за журналистами

Как уже было сказано, встреча больше напоминала обычные посиделки с хорошим знакомым. А потому рассказать Ивлиев успел об очень многом. Но специфика работы военного корреспондента, разумеется, стала главной темой.

В этом ремесле, по словам журналиста, как и в других экстремальных профессиях, огромную роль играет удача. И отношения с ней — особые.

«У всех есть ощущение, что в начале у тебя есть большой "кусок" удачи. Но чем чаще ты ездишь, тем сильнее он истончается», — сообщил Ивлиев.

За журналистами на фронте, по словам военного корреспондента, с украинской стороны объявлена настоящая охота. Связано это с тем, что именно СМИ проливают свет на различные проблемы фронта: например, чего не хватает бойцам и что можно исправить.

И результаты этой работы, по мнению Ивлиева, очевидны: например, с 2022 года, по его оценке, значительно вырос уровень обеспечения бойцов как боеприпасами, так и различными бытовыми удобствами.

«Наша основная задача — рассказать о тех парнях, которые сейчас там работают. Практически в каждой семье есть кто-то, кто сейчас находится на специальной военной операции», — убежден военкор.

"Теннисисты" и "пекари"

До начала СВО работа военкоров, кстати, также не была простой. Чтобы попасть на территорию ДНР и ЛНР, журналистам приходилось прибегать к целому арсеналу хитростей: просто так сотрудников российских СМИ украинские власти не пускали.

Корреспондентов, как рассказал Ивлиев, встречали в аэропорту и отправляли обратным рейсом назад. Со штампом в паспорте о запрете на въезд на пять лет.

«Событий нет там, где нет журналистов. Неважно как, хоть тушкой, хоть чучелком, но ты должен оказаться там», — подчеркнул военкор.

Чтобы попасть в Донецк и Луганск, корреспонденту приходилось идти на хитрости. Например, однажды он попал на эту территорию через Киев под видом участника теннисного турнира. А кто-то из его коллег, например, делал "легенду" участника съезда пекарей.

«Когда я пересматривал "Семнадцать мгновений весны", я не думал, что сам окажусь в роли нелегального разведчика», — отметил Ивлиев.

Учиться и учиться

Отвечая на вопрос из зала, а их было немало, Ивлиев указал на довольно необычную проблему, связанную с "попаданием" в цех военкоров.

«Сегодня нет высших учебных заведений, где бы готовили военных корреспондентов», — заявил журналист.

По словам Ивлиева, ему бы хотелось, чтобы в вузах появились если не факультеты, то хотя бы отделения для подготовки по данному направлению. А сам он, к слову, и вовсе попал на эту стезю будучи журналистом-"международником". Все потому, что у него к 2022 году уже был нужный опыт.

«Так случилось, что когда я работал на Ближнем Востоке, там произошло палестино-израильское противостояние, так называемая "интифада". А до этого у меня был небольшой опыт работы на Первой чеченской войне», — рассказал Ивлиев.

А всем собравшимся — как желающим попасть в ряды военных корреспондентов, так и просто заинтересованным людям — военкор порекомендовал пройти курсы тактической медицины: просто потому, что это может пригодиться и в обычной жизни.

«Возможно, я демотивирую, рассказывая, что это опасная работа. Но я знаю, что в зале найдутся люди, которые захотят стать военными корреспондентами», — уверен Ивлиев.

Напомним, не так давно в Государственной Думе предложили расширить программы профессионального обучения для ветеранов СВО. В перечень могут включить курсы тракториста-машиниста и водителя грузовика. Причиной этого авторы идеи называют острый дефицит кадров в сельских районах.