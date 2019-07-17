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Более 17 тысяч многодетных семей на Алтае получают ежемесячную выплату

, ИА "Амител"
Поддержку могут получить жители края, чей среднедушевой доход в семье не превышает прожиточный минимум
Уже седьмой год в регионе действует дополнительная мера соцподдержки многодетных семей / Фото: colonka.ru

Уже седьмой год в регионе действует дополнительная мера соцподдержки многодетных семей / Фото: colonka.ru

Более 17 тысяч многодетных семей в Алтайском крае получают ежемесячную денежную выплату, сообщает региональное Министерство социальной защиты.

"За шесть месяцев 2019 года ежемесячную денежную выплату при рождении третьего ребенка или последующих детей получили 17 тыс. 120 семей. Расходы на осуществление выплаты за этот период составили 931,8 млн рублей", — рассказали в министерстве.

В ведомстве напоминают, что уже седьмой год в регионе действует дополнительная мера социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты при рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком трех лет.

Поддержку могут получить жители края, чей среднедушевой доход в семье не превышает прожиточный минимум. Выплата предоставляется семье в одинарном размере и составляет установленный в крае прожиточный минимум на детей. В 2019 году — это 9 тыс. 811 рублей.

Такая форма социальной поддержки входит в региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей", разработанный в рамках национального проекта "Демография".

Накануне губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел заседание, на котором были рассмотрены все пять региональных проектов, которые реализуются в рамках нацпроекта "Демография".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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