Таков запрос современности. И на него смело ответил университет дистанционного образования "Синергия".

Киберспорт – крайне молодая по историческим меркам сфера развлечений и бизнеса. В данный момент идет лишь его становление и решение базовых вопросов, закладка фундамента будущего титана. Но даже с учетом этого уже сейчас масштаб данной сферы деятельности впечатляет.

Киберспорт в России и мире с июня 2016 года признан как официальный вид спорта, а участники соревнований – профессиональными спортсменами. Эксперты добиваются признания киберспортивных дисциплин Олимпийским видом спорта.

Игровая индустрия – одна из самых быстрорастущих. Фонды киберсоревнований зачастую превосходят фонды традиционных видов спорта. К примеру, в 2016 году призовой фонд чемпионата мира The International 6 по игре Dota 2 составил более 20 млн долларов. Команда, завоевавшая первое место (The Wings Gaming, Китай), получила почти 10 млн долларов.

Существуют профессиональные и полупрофессиональные лиги. На киберспорт принимают ставки, как и на традиционные спортивные состязания. Соревнования геймеров транслируют по спортивным телеканалам.

В мире действует несколько федераций и других объединений киберспортсменов. В России самая крупная – ФКС РФ (Федерация Компьютерного спорта Российской Федерации), которая уполномочена формировать сборные команды для участия в главных мировых турнирах по киберспорту.

Согласно оценке киберспортивного холдинга Winstrike, по итогам 2018 года в России рекламодатели потратили на спонсорство киберспорта более 14 млн долларов. Сюда включены такие форматы интеграций, как финансирование команд, трансляций, турниров, киберспортивных клубов и реализация медиаправ игроков (рекламное сотрудничество с брендами, или influence-маркетинг). В 2019-2020 годах, по оценке исследователей и самих игроков, российский рынок киберспорта сохранит рост на 20%.

Картина ясна – молодая профессиональная среда стремительно набирает темп своего развития. Но вот квалифицированных специалистов в данной сфере катастрофически не хватает. И дефицит профессионалов будет сохраняться еще долгое время.

Университет "Синергия" относится к той редчайшей категории учебных заведений в России, которая дает высшее гуманитарное образование по направлению "киберспорт". Преимущество "Синергии" при этом заключается в том, что только здесь существует целый факультет игровой индустрии и киберспорта и это единственный вуз в России, в котором можно получить настоящий диплом Европейского союза.

Окончить университет в Европе – заветная мечта для многих российских абитуриентов и студентов. Наличие европейского диплома повышает конкурентоспособность соискателя при трудоустройстве. Ведь этот документ является свидетельством его прочных знаний и профессиональной компетентности. Свежие взгляды, разностороннее развитие и высокая квалификация – вот что делает соискателя "кандидатом номер один".

Перед человеком с дипломом о высшем образовании Евросоюза открывается весь многогранный мир с массой потенциальных работодателей в виде транснациональных компаний и их филиалов.

И эта заветная мечта не такая уж и недостижимая. Получение образования высокого европейского уровня не потребует от студента переезда за рубеж – достаточно персонального компьютера. Более того, обучение ведется на русском языке, а овладеть свободным английским можно также в рамках образовательной программы.

Выпускники школ и колледжей, а также профессионалы, желающие получить перспективное второе высшее образование – вот для кого "Синергия" станет надежным проводником в мир.

Из стен университета выпускаются проджект-менеджеры, организаторы, продюсеры и участники киберспортивных мероприятий.

При этом "Синергия" предлагает несколько форм образования – высшее, повышение квалификации и сертификаты мастер-классов.

– Абитуриент, желающий получить полное высшее образование, изучит базовые дисциплины, получит знания и навыки управления проектами в игровой и киберспортивной индустриях.

– Участник программы повышения квалификации сможет не только понять как применить свои знания в индустрии, но и усовершенствовать свои навыки в гейминге и киберспорте.

– Игрок, который раньше воспринимал игру как виртуальное пространство, узнает, какие направления деятельности стоят за индустрией, и где он сможет применить себя.

Факультет игровой индустрии и киберспорта "Синергии" – это:

реальная возможность получить европейский диплом по востребованной уже сейчас специализации будущего;

преподаватели с международной практикой;

поддержка образовательной программы международными профессиональными организациями.

"Синергия" открывает двери в мир, и у жителей Алтайского края есть реальная возможность воспользоваться этим.

Московский финансово-промышленный университет "Синергия"

Представительство в г. Барнауле:

Красноармейский проспект, 77, 1 этаж, офис 101

Телефон: +7 (3852) 56–07–05, +7–906–960–75–71

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