Среда, 24 Июль, 08:27

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,13
€ 70,64
Обь
196см -9

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Шукшинские дни на Алтае-2019Отключения горячей воды-2019Пожар в барнаульской многоэтажке
Новости

Моя работа – киберспорт: в Барнауле будут выпускать специалистов перспективной профессии

, ИА "Амител"
Сегодня в киберспорт инвестируются огромные деньги, он быстро развивается и нуждается в квалифицированных специалистах

Таков запрос современности. И на него смело ответил университет дистанционного образования "Синергия"

Киберспорт – крайне молодая по историческим меркам сфера развлечений и бизнеса. В данный момент идет лишь его становление и решение базовых вопросов, закладка фундамента будущего титана. Но даже с учетом этого уже сейчас масштаб данной сферы деятельности впечатляет.

Киберспорт в России и мире с июня 2016 года признан как официальный вид спорта, а участники соревнований – профессиональными спортсменами. Эксперты добиваются признания киберспортивных дисциплин Олимпийским видом спорта.

Игровая индустрия – одна из самых быстрорастущих. Фонды киберсоревнований зачастую превосходят фонды традиционных видов спорта. К примеру, в 2016 году призовой фонд чемпионата мира The International 6 по игре Dota 2 составил более 20 млн долларов. Команда, завоевавшая первое место (The Wings Gaming, Китай), получила почти 10 млн долларов.

Существуют профессиональные и полупрофессиональные лиги. На киберспорт принимают ставки, как и на традиционные спортивные состязания. Соревнования геймеров транслируют по спортивным телеканалам.

В мире действует несколько федераций и других объединений киберспортсменов. В России самая крупная – ФКС РФ (Федерация Компьютерного спорта Российской Федерации), которая уполномочена формировать сборные команды для участия в главных мировых турнирах по киберспорту.

Согласно оценке киберспортивного холдинга Winstrike, по итогам 2018 года в России рекламодатели потратили на спонсорство киберспорта более 14 млн долларов. Сюда включены такие форматы интеграций, как финансирование команд, трансляций, турниров, киберспортивных клубов и реализация медиаправ игроков (рекламное сотрудничество с брендами, или influence-маркетинг). В 2019-2020 годах, по оценке исследователей и самих игроков, российский рынок киберспорта сохранит рост на 20%.

Картина ясна – молодая профессиональная среда стремительно набирает темп своего развития. Но вот квалифицированных специалистов в данной сфере катастрофически не хватает. И дефицит профессионалов будет сохраняться еще долгое время.

Университет "Синергия" относится к той редчайшей категории учебных заведений в России, которая дает высшее гуманитарное образование по направлению "киберспорт". Преимущество "Синергии" при этом заключается в том, что только здесь существует целый факультет игровой индустрии и киберспорта и это единственный вуз в России, в котором можно получить настоящий диплом Европейского союза.

Окончить университет в Европе – заветная мечта для многих российских абитуриентов и студентов. Наличие европейского диплома повышает конкурентоспособность соискателя при трудоустройстве. Ведь этот документ является свидетельством его прочных знаний и профессиональной компетентности. Свежие взгляды, разностороннее развитие и высокая квалификация – вот что делает соискателя "кандидатом номер один". 

Перед человеком с дипломом о высшем образовании Евросоюза открывается весь многогранный мир с массой потенциальных работодателей в виде транснациональных компаний и их филиалов.

И эта заветная мечта не такая уж и недостижимая. Получение образования высокого европейского уровня не потребует от студента переезда за рубеж – достаточно персонального компьютера. Более того, обучение ведется на русском языке, а овладеть свободным английским можно также в рамках образовательной программы.

Выпускники школ и колледжей, а также профессионалы, желающие получить перспективное второе высшее образование – вот для кого "Синергия" станет надежным проводником в мир.

Из стен университета выпускаются проджект-менеджеры, организаторы, продюсеры и участники киберспортивных мероприятий.

При этом "Синергия" предлагает несколько форм образования – высшее, повышение квалификации и сертификаты мастер-классов.

– Абитуриент, желающий получить полное высшее образование, изучит базовые дисциплины, получит знания и навыки управления проектами в игровой и киберспортивной индустриях.

– Участник программы повышения квалификации сможет не только понять как применить свои знания в индустрии, но и усовершенствовать свои навыки в гейминге и киберспорте.

– Игрок, который раньше воспринимал игру как виртуальное пространство, узнает, какие направления деятельности стоят за индустрией, и где он сможет применить себя.

Факультет игровой индустрии и киберспорта "Синергии" – это:

  • реальная возможность получить европейский диплом по востребованной уже сейчас специализации будущего;
  • преподаватели с международной практикой;
  • поддержка образовательной программы международными профессиональными организациями.

"Синергия" открывает двери в мир, и у жителей Алтайского края есть реальная возможность воспользоваться этим.

Московский финансово-промышленный университет "Синергия"
Представительство в г. Барнауле: 
Красноармейский проспект, 77, 1 этаж, офис 101
Телефон: +7 (3852) 56–07–05, +7–906–960–75–71
Сайт 
ВКонтакте

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

24.07.2019 08:12
гость

Университет «Синергия»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ
Свидетельство о государственной аккредитации № 2605 от 31 мая 2017 г. Срок действия - 31 мая 2019 г.

УЧРЕДИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью "Общество любителей коммерческих знаний"

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июль 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
08:07
На "Шелковом пути" в Горном проявили свою мощь внедорожники уровня премиум 0
08:01
Моя работа – киберспорт: в Барнауле будут выпускать специалистов перспективной профессии 1
07:59
КНДР задержала российское судно с 17 моряками 0
07:44
Начальник сгоревшего палаточного лагеря: "палатки были "негорючие" 1
07:29
Как в Каннах: в Барнауле прошла церемония открытия Шукшинского кинофестиваля 2
07:12
Хорошо иметь домик за 190 млн рублей: пять самых дорогих коттеджей Алтайского края 8
06:38
Джей Ло – 50: фото шикарной и неповторимой Дженнифер Лопес 7
06:01
Кардиология через Wi-Fi: на Алтае появилось уникальное оборудование для сердца 0
23:29
Российский боксер Максим Дадашев умер после боя в США 1
22:58
Госдума хочет удвоить НДС на пальмовое масло 3
22:30
Минсельхоз оценил влияние массовой гибели пчел на урожайность 2
21:58
Женщина погибла под бетонным козырьком депо в Новосибирске 1
21:09
Самозанятых новосибирцев могут обложить налогом 3
20:28
Совфед готовит законопроект о защите Телецкого озера 0
19:59
Засуха в четырех районах Алтайского края грозит потерей урожая 4
19:30
Снять квартиру за 60 тысяч рублей предлагают в Алтайском крае 0
18:31
Алтай вошел в десятку лидеров по агрострахованию с поддержкой государства 0
18:01
"Юбилейное" заседание по делу о растрате 100 млн рублей ФНПЦ "Алтай" прошло в Бийске 1
17:31
Объявят траур: четыре ребенка стали жертвами пожара в детском палаточном лагере 4
17:24
Бийская пенсионерка отдала мошеннику 139 тыс. рублей, желая вернуть свой вклад в "МММ" 1
17:05
Актриса Алиса Гребенщикова проведет творческую встречу с жителями Барнаула 0
16:44
Самострой на месте "Барнаульского разлома" решили продать за 20 млн рублей 4
16:39
Поцелуй для Василия Макаровича: как в Барнауле открылись "Шукшинские дни на Алтае" 1
16:10
Алтайский сенатор предложил запретить россиянам иметь электронную почту без идентификации 34
15:45
Пьяный житель Алтая насмерть сбил девушку на сельской дороге 13
15:24
Самая популярная зарплата в России в два раза меньше, чем средняя по данным Росстата 12
15:14
Хорохордин рассказал, как будет поднимать Республику Алтай со "дна рейтингов" 8
14:59
Подробности трагедии на "Лошарике" в Баренцевом море сообщили СМИ 7
14:32
МЧС предупредило, сколько продержится дымка над Новосибирском 5
14:09
Размеры упаковок в России стали чаще уменьшаться, но цена на товар не меняется 14
13:58
Алтайский депутат "замолил" дело об избиении женщин и подростка 5
13:34
Безвизовый режим для россиян моложе 25 лет вновь обсуждали в Германии 6
13:21
Глава Заринска объявил о своей отставке после Дня города 1
13:01
Дети, пострадавшие при пожаре в палаточном лагере, находятся в крайне тяжелом состоянии 0
12:58
Житель Алтайского края посадил 4,5 тысячи деревьев 20
12:41
Самый короткий IQ-тест: сколько стоит ракетка и когда кувшинки покроют озеро 10
12:30
Семь человек пострадали в лобовом ДТП на алтайской трассе 4
12:15
Детский палаточный лагерь сгорел в Хабаровском крае: ребенок погиб и трое пострадали 2
12:05
"Народный контроль" проверил, как организован отдых в детских лагерях Алтая 2
11:49
Размеры парковочных мест на улицах предложили уменьшить на полметра в ширину 41
11:41
Звездные гости Шукшинского кинофестиваля прилетели в Барнаул 3
11:30
Росстат предложили переподчинить президенту России 3
11:12
Томенко утвердил начальника департамента внутренней политики 5
10:46
Режим "черного неба" объявили в Барнауле и Бийске 19
10:14
Магазинам запретили продавать алкоголь на День города в Барнауле 17
09:55
Старость – в радость: в Барнауле прошла юбилейная Спартакиада для пенсионеров 2
09:30
Борец за права пациентов: страховая компания "РЕСО-МЕД" открыла новый офис 0
09:17
Горячую воду отключили в домах на трех улицах Бийска 1
09:00
На волне перемен: новое лицо Барнаульской водяной компании 0
08:59
Артемий Лебедев: "Новосибирск так и не стал городом" 36

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.