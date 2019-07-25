Житель Камня-на-Оби Владимир Гришкин сумел потушить пожар в транспортном средстве, не имея при себе ни огнетушителя, ни воды, сообщают "Каменские известия".

Мужчина проходил по улице Пушкина, когда заметил горящий автомобиль. Дым шел из-под капота внедорожника Nissan X-Trail. Огнетушителя у его владельца, видимо, не было, поэтому он попросил у поспешившего на помощь Гришкина воды.

Имея при себе только квас, неравнодушный гражданин пожертвовал напитком ради ликвидации пожара.

"Недолго думая, я взболтал хорошенько квас и начал им тушить возгорание. Потушил, – рассказывает местный житель. – Оказалось, что если его взболтать, то не хуже огнетушителя струя получается".

Отметим, что для тушения пожаров в моторном отсеке автомобиля при подключенной аккумуляторной батарее жидкость использовать категорически не рекомендуется, так как это приведет к замыканию, а в случае утечки бензина – к распространению огня на большую площадь.

Оптимальный вариант – это порошковый или углекислотный огнетушители, которыми, кстати, согласно ПДД должны быть укомплектованы все автомобили.