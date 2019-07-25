С 26 июля в Барнауле будет перекрыто движение на улице Пионеров в районе жилых домов по улице Калинина, 7а-9, сообщается на официальном сайте города.

"Ограничение потребуется для проведения ремонтных работ по замене трубопровода в рамках подготовки Сибирской генерирующей компанией системы теплоснабжения города к отопительному сезону 2019-2020 годов", — пояснили в администрации города.

В связи с проведением перекладки участка магистральной тепловой сети в районе ул. Калинина, 7а-9 будет ограничено движение транспорта по всей ширине проезжей части ул. Пионеров с 26 июля по 1 августа.

Сейчас на участке идут подготовительные работы. За время ремонтов там переложат 140 метров тепловых сетей. Возраст труб, которые предстоит заменить, составляет 39 лет, диаметр — 530 мм.