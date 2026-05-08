Стало известно, какие дороги перекроют в Барнауле в День Победы

Водителей попросили заранее планировать маршруты передвижения по городу

08 мая 2026, 09:40, ИА Амител

Дорожный знак "Проезд запрещен" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле 9 мая на время празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне перекроют ряд центральных улиц и участков дорог. Ограничения будут действовать с утра и до позднего вечера — они связаны с проведением парада, концертов, спортивных и праздничных мероприятий.

Подготовку к перевозке горожан на праздничные мероприятия 9 мая обсудили в администрации Барнаула. В совещании приняли участие представители профильного комитета, Госавтоинспекции и перевозчиков. Сотрудники ГИБДД рассказали о предстоящих ограничениях движения в центре города и схемах объезда перекрытых участков.

«Празднование Дня Победы — особое событие для каждого жителя. Наша задача — сделать так, чтобы горожане комфортно и безопасно добирались до мест проведения торжеств и возвращались домой. Прошу всех ответственных подойти к исполнению поручений с максимальной ответственностью», — подчеркнул председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин.

Так, движение всех видов транспорта временно ограничат сразу на нескольких участках улично-дорожной сети.

С 08:00 до 13:00 будет перекрыт проспект Социалистический — от улицы Папанинцев до проспекта Строителей. В это же время ограничат движение на улице Молодежной — от проспекта Красноармейского до здания №20 по улице Молодежной, а также на улице Димитрова — от проспекта Социалистического до проспекта Комсомольского.

Кроме того, с 08:00 до 12:00 закроют движение по улице Чкалова — от проспекта Комсомольского до проспекта Ленина.

Самые продолжительные ограничения затронут центральную часть проспекта Ленина. С 08:00 до 15:00 перекроют четную сторону проспекта — от проспекта Строителей до улицы Гоголя, а нечетную — от проспекта Строителей до улицы Короленко.

Во второй половине дня ограничения введут на участках возле площади имени В.Н. Баварина и Нового моста. С 14:00 до 22:00 движение закроют:

на правоповоротном съезде с Нового моста к площади имени В.Н. Баварина;

на правоповоротном съезде с дороги от улицы Мамонтова к Новому мосту;

на улице Мамонтова — от площади имени В.Н. Баварина до поворота на конечную остановку "Спартак-2";

на проспекте Ленина — от улицы Ползунова до площади имени В.Н. Баварина;

на дороге от улицы Максима Горького к площади имени В.Н. Баварина;

на проспекте Социалистическом — от улицы Мало-Тобольской до здания №5а

на улице Льва Толстого — от проспекта Ленина до проспекта Социалистического.

Отдельные ограничения введут и в поселке Научный Городок. Там с 21:00 до 22:15 перекроют подъездные пути к площади возле здания №31 по улице Научный Городок.

В администрации города напомнили, что ограничения связаны с обеспечением безопасности во время праздничных мероприятий и попросили горожан заранее планировать маршруты передвижения по городу.