Цель нововведения — освободить время учителей для творческой работы с учениками и индивидуального подхода к обучению

07 мая 2026, 12:45, ИА Амител

Минпросвещения РФ / Фото: пресс-служба Минпросвещения РФ

В мессенджере "Макс" запущен официальный чат-бот "Правовой ассистент педагога", созданный для защиты прав и достоинства учителей, рассказали РИА Новости в пресс-службе Министерства просвещения РФ, к этому боту уже обратились свыше 3,5 тысяч пользователей.

«Сервис быстро завоевал популярность среди педагогов. Это объясняется тем, что бот предоставляет актуальную информацию и консультации по профессиональным вопросам. В будущем планируется расширение функционала и обновление базы знаний», - отметил министр просвещения Сергей Кравцов.

С момента запуска чат-бота к нему уже обратились 3 412 уникальных пользователей из разных российских регионов. Наиболее активно пользуются ботом учителя из Красноярского края, Республики Бурятия, Краснодарского края, Свердловской и Новосибирской областей.

Пользователи совершили более 13,3 тысяч взаимодействий с ботом. Чаще всего они обращаются к разделам "Мои права как педагога", "Часто задаваемые вопросы", "Нормативная и методическая база" и "У меня произошел конфликт".

Ранее сообщалось, что заслуженный учитель РФ скептически оценил идею наказывать за оскорбления педагогов.