В центре Барнаула прошла репетиция Парада Победы — фоторепортаж
Участники парада отрабатывали синхронность движения, построение колонн и прохождение торжественным маршем
07 мая 2026, 19:20, ИА Амител
В Барнауле на площади Советов прошла репетиция Парада Победы, посвященного 81-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. В центре города вновь выстроились колонны военнослужащих и сотрудников структур, а сама площадь на несколько часов превратилась в главную площадку подготовки к одному из самых ожидаемых майских событий.
Участники парада отрабатывали синхронность движения, построение колонн и прохождение торжественным маршем. Во время подготовки движение транспорта в центре города было частично ограничено, а за происходящим наблюдали десятки горожан. Барнаульцы снимали происходящее на телефоны, фотографировались на фоне колонн и делились кадрами в соцсетях.
Основной Парад Победы в Барнауле состоится 9 мая на площади Советов. В этот день в центре города пройдут торжественное построение, шествие колонн и праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы.
07:52:29 08-05-2026
Молодцы. Только вот на задних планах одна иностранщина. Если уж так дорога память, так обяжите владельцев сменить вывески на время праздника. Какой Ипонкин, какой TravelersCafe и прочая лабуда? Да и рекламу бы заменить. Но, что есть, то есть.
13:56:14 08-05-2026
Гость (07:52:29 08-05-2026) Молодцы. Только вот на задних планах одна иностранщина. Если...
Вы наверное как в пословице - везде грязь найдете
07:52:52 08-05-2026
Всё традиционно. Ничего нового. Не то что в Москве.
02:33:46 09-05-2026
Зачем проводить такие мероприятия в час-пик, а не после 20-00? Так удобнее устроителям? Скорая стояла в глухих пробках рядом с автобусом около 30 минут, а кому-то помощь нужна была срочно. Работники ПДС пустили все на самотек и не занимались регулировкой движения, которая заметно смогла бы разгрузить часовые пробки в центре города.