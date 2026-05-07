В центре Барнаула прошла репетиция Парада Победы — фоторепортаж

Участники парада отрабатывали синхронность движения, построение колонн и прохождение торжественным маршем

07 мая 2026, 19:20, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле на площади Советов прошла репетиция Парада Победы, посвященного 81-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. В центре города вновь выстроились колонны военнослужащих и сотрудников структур, а сама площадь на несколько часов превратилась в главную площадку подготовки к одному из самых ожидаемых майских событий.

Участники парада отрабатывали синхронность движения, построение колонн и прохождение торжественным маршем. Во время подготовки движение транспорта в центре города было частично ограничено, а за происходящим наблюдали десятки горожан. Барнаульцы снимали происходящее на телефоны, фотографировались на фоне колонн и делились кадрами в соцсетях.

Основной Парад Победы в Барнауле состоится 9 мая на площади Советов. В этот день в центре города пройдут торжественное построение, шествие колонн и праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы.