В России хотят принять закон о медицинских помощниках в онлайн‑режиме

Минэкономразвития предложило закрепить в законодательстве использование персональных медицинских помощников

07 мая 2026, 14:59, ИА Амител

Врач в больнице / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В России могут законодательно закрепить возможность для врачей отслеживать показатели здоровья пациентов в онлайн‑режиме с помощью персональных медицинских помощников. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на Минэкономразвития РФ.

Такая практика уже действует с января 2023 года в 16 регионах страны — в рамках экспериментального правового режима. Этот режим предусматривает временные исключения из общего законодательства, чтобы тестировать инновационные технологии в реальных условиях.

Результаты эксперимента подтвердили эффективность и целесообразность использования персональных медицинских помощников. На этом основании Минэкономразвития выступило с предложением к правительству распространить действующие в рамках эксперимента положения на всю страну — то есть придать им статус общего регулирования. Ранее сообщалось, что ИИ в медицине ошибается в 80% случаев.