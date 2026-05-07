Мера направлена на укрепление национальной безопасности и предотвращение конфликта интересов

07 мая 2026, 13:15, ИА Амител

Здание Госдумы в Москве / Фото: amic.ru

Сергей Миронов, руководитель партии "Справедливая Россия", выступил с инициативой о введении запрета на владение зарубежной недвижимостью для госслужащих и их близких, пишет РИА Новости.

«Планируется подготовить законопроект, который будет запрещать чиновникам и их семьям иметь иностранное имущество, а также предусматривать наказание за сокрытие сведений о таком владении», - сообщил Миронов.

Как считает лидер партии, госслужащие, которые не хотят поддерживать свою страну, являются "невидимыми коррупционерами", которые накапливают капитал и создают "запасные аэродромы" в виде домов или квартир за границей.

Лидер фракции подчеркнул, что такие люди утрачивают доверие и представляют опасность для государства.

Ранее депутат Милонов раскритиковал идею обязательной проверки чиновников на полиграфе.