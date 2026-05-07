Депутат ГД выступил за запрет для чиновников на владение зарубежной недвижимостью
Мера направлена на укрепление национальной безопасности и предотвращение конфликта интересов
07 мая 2026, 13:15, ИА Амител
Сергей Миронов, руководитель партии "Справедливая Россия", выступил с инициативой о введении запрета на владение зарубежной недвижимостью для госслужащих и их близких, пишет РИА Новости.
«Планируется подготовить законопроект, который будет запрещать чиновникам и их семьям иметь иностранное имущество, а также предусматривать наказание за сокрытие сведений о таком владении», - сообщил Миронов.
Как считает лидер партии, госслужащие, которые не хотят поддерживать свою страну, являются "невидимыми коррупционерами", которые накапливают капитал и создают "запасные аэродромы" в виде домов или квартир за границей.
Лидер фракции подчеркнул, что такие люди утрачивают доверие и представляют опасность для государства.
Ранее депутат Милонов раскритиковал идею обязательной проверки чиновников на полиграфе.
13:28:01 07-05-2026
так понимаю, что эти башни/сараи/подъезды, топят миронова.
вырывая из контекста, и передергивая ))
тургеневская сильно выпивающая не молодая женщина - уже проговорилась про пачпарт ))
думаю, что у них у всех дети, внуки - там учатся, живут и работают
13:29:43 07-05-2026
Готов поспорить на всё мелочь в кармане, не пройдет инициатива. ))) Сердце твоё где деньги твои. Так многие считают и людей принимающих в стране решения. Так и живём.
13:33:15 07-05-2026
Предложение правильное, но "кошельки" не позволят..
13:53:10 07-05-2026
к сожалению, это предложение не пройдет. Задавят в той же Госдуме. Недвижимость должна быть на родине и депутатов, и чиновников. Жить и работать для страны, в которой родился. Невозможно зарабатывать деньги на родине, а тратить в другой стране.
14:13:28 07-05-2026
Так надо было сделать лет 30 назад. Хочешь там недвигу, не ходи на госслужбу. Освободи место тому, кто без этого обойдется
14:38:25 07-05-2026
мы и про двойное гражданство слышали !
15:05:43 07-05-2026
Все чиновники и депутаты, имеющие родственников за границей, должны быть освобождены от должности.
15:12:35 07-05-2026
"Как считает лидер партии, госслужащие, которые не хотят поддерживать свою страну, являются "невидимыми коррупционерами", которые накапливают капитал и создают "запасные аэродромы" в виде домов или квартир за границей."---- А к депутатам это конечно же не относится? Они все сплошь белые и пушистые?
18:12:29 07-05-2026
Нет вы реально издеваетесь? Не надо запрещать. Просто поставить условие. Прежде чем приобрести недвижимость за границей. Пусть сначала приобретут недвижимость например в Рубцовске.
18:32:06 07-05-2026
Ну следом тогда нужно предложение об уменьшении зарплаты их, ну раз скажем в семь! Это чисто для полной логичности всей картины маслом.
00:08:49 08-05-2026
Гость (18:32:06 07-05-2026) Ну следом тогда нужно предложение об уменьшении зарплаты их,... РАЗ В 100.