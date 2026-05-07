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Депутат ГД выступил за запрет для чиновников на владение зарубежной недвижимостью

Мера направлена на укрепление национальной безопасности и предотвращение конфликта интересов

07 мая 2026, 13:15, ИА Амител

Здание Госдумы в Москве / Фото: amic.ru
Здание Госдумы в Москве / Фото: amic.ru

Сергей Миронов, руководитель партии "Справедливая Россия", выступил с инициативой о введении запрета на владение зарубежной недвижимостью для госслужащих и их близких, пишет РИА Новости.

«Планируется подготовить законопроект, который будет запрещать чиновникам и их семьям иметь иностранное имущество, а также предусматривать наказание за сокрытие сведений о таком владении», - сообщил Миронов.

Как считает лидер партии, госслужащие, которые не хотят поддерживать свою страну, являются "невидимыми коррупционерами", которые накапливают капитал и создают "запасные аэродромы" в виде домов или квартир за границей.

Лидер фракции подчеркнул, что такие люди утрачивают доверие и представляют опасность для государства.

Ранее депутат Милонов раскритиковал идею обязательной проверки чиновников на полиграфе.

Чиновник / Фото: www.freepik.com

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чиновники Госдума Законопроекты запреты Справедливая Россия
       

Комментарии 11

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Гость

13:28:01 07-05-2026

так понимаю, что эти башни/сараи/подъезды, топят миронова.
вырывая из контекста, и передергивая ))
тургеневская сильно выпивающая не молодая женщина - уже проговорилась про пачпарт ))
думаю, что у них у всех дети, внуки - там учатся, живут и работают

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ВВП

13:29:43 07-05-2026

Готов поспорить на всё мелочь в кармане, не пройдет инициатива. ))) Сердце твоё где деньги твои. Так многие считают и людей принимающих в стране решения. Так и живём.

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dok_СФ

13:33:15 07-05-2026

Предложение правильное, но "кошельки" не позволят..

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гость

13:53:10 07-05-2026

к сожалению, это предложение не пройдет. Задавят в той же Госдуме. Недвижимость должна быть на родине и депутатов, и чиновников. Жить и работать для страны, в которой родился. Невозможно зарабатывать деньги на родине, а тратить в другой стране.

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Гость

14:13:28 07-05-2026

Так надо было сделать лет 30 назад. Хочешь там недвигу, не ходи на госслужбу. Освободи место тому, кто без этого обойдется

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владимир

14:38:25 07-05-2026

мы и про двойное гражданство слышали !

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Гость

15:05:43 07-05-2026

Все чиновники и депутаты, имеющие родственников за границей, должны быть освобождены от должности.

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Гость

15:12:35 07-05-2026

"Как считает лидер партии, госслужащие, которые не хотят поддерживать свою страну, являются "невидимыми коррупционерами", которые накапливают капитал и создают "запасные аэродромы" в виде домов или квартир за границей."---- А к депутатам это конечно же не относится? Они все сплошь белые и пушистые?

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Гость

18:12:29 07-05-2026

Нет вы реально издеваетесь? Не надо запрещать. Просто поставить условие. Прежде чем приобрести недвижимость за границей. Пусть сначала приобретут недвижимость например в Рубцовске.

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Гость

18:32:06 07-05-2026

Ну следом тогда нужно предложение об уменьшении зарплаты их, ну раз скажем в семь! Это чисто для полной логичности всей картины маслом.

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Светлана

00:08:49 08-05-2026

Гость (18:32:06 07-05-2026) Ну следом тогда нужно предложение об уменьшении зарплаты их,... РАЗ В 100.

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