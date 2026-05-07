Наибольший прирост наблюдается в сферах торговли, перевозок и бытовых услуг

07 мая 2026, 17:15, ИА Амител

ИП / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

К началу 2026 года в России количество индивидуальных предпринимателей выросло на 7%, достигнув почти 5 миллионов человек, такие данные были предоставлены ФНС, пишет РИА Новости.

В предыдущем году прирост новых ИП составил 320 тысяч человек, что также равно 7%. Таким образом, к началу 2026 года общее число ИП достигло 4,876 миллиона, в то время как в 2024 году их было чуть более 4,5 миллиона.

Евгения Мемрук, основатель Учебного центра "Бизнес и налоги" и глава Союза бухгалтеров и налоговых консультантов, объясняет рост числа ИП стремлением бизнеса к легализации и повышению прозрачности.

«Нелегальная деятельность ограничивает возможности предпринимателей, такие как участие в государственных закупках, получение кредитов и субсидий, а также сотрудничество с крупными заказчиками, требующими официального оформления сделок», - пояснила она.

Мемрук отметила, что процедура регистрации бизнеса упростилась благодаря сервису "Старт бизнеса онлайн". Этот сервис позволяет оформить регистрацию и получить электронную подпись удаленно. С августа 2025 года мобильное приложение "Моя подпись" делает процесс получения электронной подписи и открытия банковского счета еще более удобным.

«Эксперимент "Старт бизнеса онлайн", начавшийся 1 марта 2024 года и планируемый до 1 марта 2027 года, предоставляет предпринимателям возможность дистанционно получать электронную подпись и открывать банковский счет, облегчая процесс регистрации», - сообщила эксперт.

Даниил Гоненко, доцент кафедры экономики и финансов Президентской академии, также отметил роль маркетплейсов в увеличении числа ИП. По его мнению, они предоставляют быстрый доступ к спросу и понижают порог входа в торговлю.

Однако, по его словам, рост числа ИП обусловлен не только этим, но и цифровой трансформацией налогового администрирования, упрощением налоговых режимов и общей экономической политикой, направленной на улучшение условий для бизнеса.