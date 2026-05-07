Жара с грозами придет в Алтайский край на вторые майские выходные

Существенное изменение погоды ожидается 10 мая

07 мая 2026, 19:08, ИА Амител

Гроза в Барнауле / Фото предоставлено читателем amic.ru

В Алтайском крае на длинных майских выходных ожидается по-летнему теплая погода, однако ближе к концу праздников в регион придут дожди, грозы и сильный ветер. Об этом сообщили синоптики Западно-Сибирского УГМС.

По прогнозу метеорологов, в ночь на 8 мая температура воздуха составит +10…+15 градусов, а днем воздух прогреется до +25…+30 градусов.

Похожая погода сохранится и 9 мая. Ночью в регионе ожидается +11…+16 градусов, при этом в предгорьях будет немного прохладнее. Днем столбики термометров вновь поднимутся до +25…+30 градусов. Местами синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный, 7–12 метров в секунду, с порывами до 22 метров в секунду.

Существенное изменение погоды ожидается 10 мая. Ночью температура составит +10…+15 градусов, а днем станет прохладнее — около +18…+23 градусов. Осадки прогнозируются уже на большей части территории края, местами возможны грозы. Кроме того, усилится ветер: его скорость составит 12–17 метров в секунду, а порывы местами могут достигать 24 метров в секунду.