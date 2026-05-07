Около 8,5 млн деревьев высадили в Алтайском крае в рамках акции "Сад памяти"

Очередное мероприятие в рамках акции прошло 7 мая в Первомайском районе

07 мая 2026, 20:03, ИА Амител

Акция "Сад памяти" / Фото: канал губернатора Алтайского края Виктора Томенко в мессенджере "Макс"

В Алтайском крае за все время проведения акции "Сад памяти" высадили около 8,5 миллиона деревьев. Об этом сообщил губернатор Виктор Томенко, отметив, что к экологическому проекту присоединились 31 лесничество региона и многочисленные добровольцы.

Очередное мероприятие в рамках акции прошло 7 мая в Первомайском районе на территории Бобровского лесничества. На участке площадью около одного гектара участники высадили три тысячи сеянцев. В работах принимали участие как взрослые, так и дети — школьники и воспитанники детских садов.

«Некоторые старшеклассники поделились, что хотят поступать в наш аграрный университет и связать свою жизнь с деятельностью по сохранению природных богатств нашего края. Эта работа будет востребована всегда. Около четверти всей площади края занимают леса, в том числе наши реликтовые ленточные боры — настоящие сокровища Алтая и всей страны», — отметил Виктор Томенко.

Глава региона поблагодарил всех участников акции за заботу о природе и подчеркнул важность сохранения лесов для будущих поколений.