В Барнауле 8 мая ограничили подачу холодной воды на ряде улиц из-за плановых работ

Завершить работы планируют до 17:00

08 мая 2026, 10:49, ИА Амител

Кран, вода / Изображение сгенерировано с помощью нейросети "Шедеврум" / amic.ru

В селе Лебяжье 8 мая более 1,3 тысячи частных домов остались без холодной воды из-за плановых коммунальных работ. Об этом сообщили в Барнаульском Росводоканале.

Специалисты проводят ремонт на водонапорной башне по адресу улица Придорожная, 40а. Завершить работы планируют до 17:00.

На время ремонта холодную воду отключили в 800 частных домах по адресам:

улица Придорожная, 1–41, 12а–40;

улица Озерная, 42–56, 19–65;

улица Березовая, 1–39, 2–32;

переулок Сиреневый, 1–17;

переулок Цветочный, 1–9;

улица Нагорная, 1–31, 2–28;

улица Связистов, 1–9, 2–24;

улица Набережная, 1–25, 2–22;

улица Степная, 1–67, 2–36;

улица Новая, 1–41, 2–56а;

переулок Трансформаторный, 1–21, 2–26;

улица Лесхозная, 1–7, 2–6;

улица Рябиновая, 1–23;

улица Лесная, 1–19, 2–20;

улица Школьная, 83–201, 8–72;

улица Центральная, 92–240, 73–171.

Кроме того, без воды остались еще 500 частных домов в границах улиц Алексеевская, Европейская, Клинская, Липецкая, Мурманская, Николаевская, Норильская, Пензенская, Питерская, Ростовская, Сахалинская, Свердловская, Сочинская, Столичная, Тибетская, Ялтинская, Белорусская, Мюнхенская, Вологодская, а также на участке улицы Центральной от Рябиновой до Питерской.

Отключение затронуло и социальные объекты. Без холодной воды временно остались начальная школа на улице Школьной, 6е, пекарня на улице Озерной, 55а и детский сад на улице Опытной станции, 1а.

Также вода отсутствует в ряде домов по улице Опытная Станция: 1–99, 42, 16а, 18а, 17, 17а, 29, 4а, 13 и 15.