В Барнауле 8 мая ограничили подачу холодной воды на ряде улиц из-за плановых работ
Завершить работы планируют до 17:00
08 мая 2026, 10:49, ИА Амител
В селе Лебяжье 8 мая более 1,3 тысячи частных домов остались без холодной воды из-за плановых коммунальных работ. Об этом сообщили в Барнаульском Росводоканале.
Специалисты проводят ремонт на водонапорной башне по адресу улица Придорожная, 40а. Завершить работы планируют до 17:00.
На время ремонта холодную воду отключили в 800 частных домах по адресам:
- улица Придорожная, 1–41, 12а–40;
- улица Озерная, 42–56, 19–65;
- улица Березовая, 1–39, 2–32;
- переулок Сиреневый, 1–17;
- переулок Цветочный, 1–9;
- улица Нагорная, 1–31, 2–28;
- улица Связистов, 1–9, 2–24;
- улица Набережная, 1–25, 2–22;
- улица Степная, 1–67, 2–36;
- улица Новая, 1–41, 2–56а;
- переулок Трансформаторный, 1–21, 2–26;
- улица Лесхозная, 1–7, 2–6;
- улица Рябиновая, 1–23;
- улица Лесная, 1–19, 2–20;
- улица Школьная, 83–201, 8–72;
- улица Центральная, 92–240, 73–171.
Кроме того, без воды остались еще 500 частных домов в границах улиц Алексеевская, Европейская, Клинская, Липецкая, Мурманская, Николаевская, Норильская, Пензенская, Питерская, Ростовская, Сахалинская, Свердловская, Сочинская, Столичная, Тибетская, Ялтинская, Белорусская, Мюнхенская, Вологодская, а также на участке улицы Центральной от Рябиновой до Питерской.
Отключение затронуло и социальные объекты. Без холодной воды временно остались начальная школа на улице Школьной, 6е, пекарня на улице Озерной, 55а и детский сад на улице Опытной станции, 1а.
Также вода отсутствует в ряде домов по улице Опытная Станция: 1–99, 42, 16а, 18а, 17, 17а, 29, 4а, 13 и 15.
«Приносим извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 500-101, 202-200», — сообщили в Росводоканале.
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