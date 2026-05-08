Барнаульцам рассказали, какие автобусы и троллейбусы изменят маршруты в городе 9 мая

Власти Барнаула рекомендуют жителям заранее учитывать изменения при планировании поездок по городу

08 мая 2026, 09:54, ИА Амител

Автобус маршрута № 99 / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле 9 мая изменят схемы движения общественного транспорта из-за праздничных мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Ограничения затронут автобусы и троллейбусы, проходящие через центральную часть города и район площади Спартака.

Подготовку общественного транспорта к праздничным мероприятиям 9 мая обсудили в администрации Барнаула. Как сообщили представители транспортных предприятий, автобусы уже подготовлены к работе в День Победы, а с водителями и кондукторами провели дополнительные инструктажи.

«Празднование Дня Победы — особое событие для каждого жителя. Наша задача — сделать так, чтобы горожане комфортно и безопасно добирались до мест проведения торжеств и возвращались домой. Прошу всех ответственных подойти к исполнению поручений с максимальной ответственностью», — подчеркнул председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин.

Изменения будут действовать в разное время — с 08:00 до 22:00. Часть маршрутов пустят в объезд перекрытых улиц. После 22:00 транспорт пойдет по своим обычным маршрутам.

С 08:00 до 15:00 изменится движение автобусов №1, 10, 25 и 144. В сторону ЛДП "Спартак-2" транспорт будет следовать по проспекту Ленина, проспекту Строителей, проспекту Красноармейскому, улице Ползунова и проспекту Социалистическому. Обратно — по проспекту Социалистическому, улице Ползунова, проспекту Красноармейскому и проспекту Строителей, далее по обычным схемам.

Маршрут №6 в направлении остановки "Элеватор" пустят по проспекту Ленина, улице Советской, проспекту Комсомольскому и улице Анатолия. В обратную сторону автобус пойдёт через улицу Анатолия, проспект Комсомольский, улицу Советскую и проспект Ленина.

Автобус №20 в сторону площади Спартака будет двигаться по проспекту Строителей, проспекту Красноармейскому с разворотом на улице Ползунова. Обратный маршрут пройдёт через проспект Красноармейский и проспект Строителей.

Для маршрута №33р в направлении "Сибирской Долины" организуют движение через проспект Калинина, проспект Строителей и проспект Красноармейский. Аналогичная схема будет действовать в обратном направлении.

Автобусы №35 и 53 в сторону площади имени В.Н. Баварина проследуют по проспекту Ленина, проспекту Строителей, проспекту Красноармейскому, улице Ползунова и снова выйдут на проспект Ленина. В обратном направлении транспорт пустят через улицу Гоголя, проспект Красноармейский и проспект Строителей.

Маршрут №55 временно сократят до площади Победы. Транспорт будет ходить через проспект Красноармейский и проспект Строителей.

Автобусы №70р, 109 и 109оп направят через проспект Калинина, проспект Строителей и проспект Красноармейский.

Маршруты №27 и 110 в сторону ЛДП "Спартак-2" будут следовать через проспект Строителей, проспект Красноармейский, улицу Ползунова и проспект Социалистический.

Автобус №41 в направлении улицы Челюскинцев пустят через проспект Строителей, проспект Красноармейский и улицу Партизанскую.

Изменения коснутся и троллейбусов. Маршрут №1 в это время будет ходить до остановки "Стадион" через площадь Победы, проспект Строителей и проспект Ленина. Аналогичную схему введут для троллейбуса №7, следующего в сторону улицы Взлетной.

Дополнительно с 14:00 до 22:00 изменят движение транспорта возле площади Спартака и площади имени В.Н. Баварина.

В это время автобусы №1, 10, 25, 27, 35, 53, 110, 144 и троллейбус №7 в направлении ЛДП "Спартак-2" будут следовать через улицу Пушкина и площадь Спартака. В обратную сторону транспорт пустят через проспект Социалистический и улицу Ползунова.

Маршрут №40 в сторону площади Спартака направят через Новый мост, улицу Мамонтова и проспект Красноармейский.

Автобусы №47, 57 и 60 в направлении ЛДП "Спартак-2" будут двигаться через проспект Красноармейский и площадь Спартака.

Маршрут №78 в сторону оптово-розничного рынка пойдет через Новый мост, улицу Мамонтова, проспект Красноармейский, улицу Пушкина, проспект Социалистический и улицу Ползунова.

Троллейбус №1 вечером продолжит работу по схеме через площадь Победы, проспект Строителей и проспект Ленина.

Власти Барнаула рекомендуют жителям заранее учитывать изменения при планировании поездок по городу 9 мая.