Попытка заработать на "инвестициях" обернулась для бийчанки потерей почти 5 млн рублей

Под давлением злоумышленников потерпевшая оформила кредит под залог квартиры и перевела средства

07 мая 2026, 22:07, ИА Амител

Деньги / amic.ru

В Бийске 51-летняя местная жительница стала жертвой лжеинвесторов и за три месяца перевела мошенникам более 4,6 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МУ МВД "Бийское".

По данным полиции, все началось с ссылки, которую женщина получила от неизвестного пользователя в одном из мессенджеров. Позже с бийчанкой связался мужчина, представившийся сотрудником инвестиционной платформы. Он заявил, что женщина якобы оставляла заявку на сайте, и начал настойчиво предлагать "выгодный заработок".

Сначала горожанка отказалась участвовать в сомнительной схеме, однако спустя несколько дней согласилась выслушать предложения собеседника. После этого с ней связалась некая Надежда, назвавшаяся консультантом платформы. Она объяснила женщине, какое приложение нужно установить, и закрепила за ней "личного специалиста".

Через приложение бийчанка начала покупать и продавать акции. После нескольких операций на виртуальном счете появилась первая "прибыль", однако вывести деньги оказалось невозможно. "Кураторы" убеждали женщину, что для вывода средств необходимо продолжать пополнять счет и увеличивать вложения.

Поверив мошенникам, пострадавшая перевела на платформу около трех миллионов рублей личных накоплений. Затем оформила кредиты и микрозаймы, а полученные деньги также отправила злоумышленникам.

Позже аферисты сообщили женщине о якобы превышении "критического порога" и потребовали оформить "страховку счета" стоимостью около 600 тысяч рублей. Узнав, что такой суммы у нее нет, мошенники убедили бийчанку перевести оставшиеся 280 тысяч рублей.

На этом схема не закончилась. Спустя некоторое время женщине заявили, что из-за санкций вывести прибыль можно только через "резервный счет", который также необходимо активировать за деньги. Под давлением злоумышленников потерпевшая оформила кредит под залог квартиры и снова перевела средства на указанные реквизиты.

Лишь после очередного требования внести деньги женщина поняла, что стала жертвой мошенников. После этого она прекратила общение с "инвесторами" и обратилась в полицию.

Ранее в Алтайском крае пенсионерка накопила 10 млн рублей и сказала дочери, что деньги надо отдать мошенникам. Женщине заявили, что она должна приехать в Барнаул и снять все сбережения.