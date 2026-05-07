Четыре артиллерийские пушки появились в бийском парке перед Днем Победы

Рядом с пушками установлены информационные таблички

07 мая 2026, 23:34, ИА Амител

Установленные пушки / Фото: Администрация Бийска

В Бийске перед празднованием 9 мая в парке Победы установили четыре артиллерийские пушки. Об этом сообщил глава города Виктор Щигрев.

Новые экспонаты появились на аллее благодаря ФНПЦ "Алтай". Как отметил мэр, каждое орудие прошло тщательную реставрацию и теперь заняло свое место в экспозиции. Рядом с пушками установлены информационные таблички с данными о моделях и их технических характеристиках.

«Очень ценно, когда наши предприятия так бережно относятся к истории и активно участвуют в жизни города», — подчеркнул Виктор Щигрев.

Глава города добавил, что жители и гости Бийска уже могут посетить обновленный парк Победы и оценить новые экспонаты.