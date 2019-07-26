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Чемпионат по биатлону среди ветеранов в восьмой раз пройдет в Барнауле

, ИА "Амител"
На соревнования съедутся 74 спортсмена из 13 регионов страны

Летний чемпионат России по биатлону среди ветеранов пройдет с 26 по 28 июля в Барнауле уже в восьмой раз. В Алтайский край на соревнования съедутся 74 спортсмена, которые представят 16 городов из 13 регионов страны. Организаторами стартов, как и в прошлые годы, выступают Союз биатлонистов РФ, Министерство спорта Алтайского края, а также Барнаульский пивоваренный завод.

Впервые подобный турнир провели в столице региона в 2012 году. Тогда руководство Союза биатлонистов России доверило Барнаулу столь ответственную миссию и не прогадало. В столицу Алтайского края ежегодно приезжают ветераны биатлона со всей страны. Спортсмены отмечают высокий уровень организации. В планах на ближайшее будущее – проведение чемпионата для ветеранов в городе-курорте Белокуриха, где построен биатлонный комплекс мирового уровня. Именно там проводит сборы основная сборная страны по биатлону.

Как рассказал журналистам представитель оргкомитета Андрей Угаров, уровень участников соревнований в этом году как всегда высокий. Ожидается, что отдельные награды будут разыграны среди женщин-ветеранов. Еще неизвестно сколько именно представителей женского пола будут сражаться за победу на турнире, но пока их не много.

У мужчин, которые с большим желанием приезжают на чемпионат, соревнования пройдут в четырех возрастных группах. В оргкомитете уверены, что чемпионат состоится, как и в прошлые годы, на самом высоком уровне.

В первый день, 26 июля, состоится спринтерская гонка. Во второй день, 27 июля, – самая зрелищная часть чемпионата – эстафета. Два года подряд команда из Томска во главе с именитым в прошлом биатлонистом Сергеем Красным не оставляла шансов соперникам. В этом году конкуренты намерены дать бой томичам и прервать их превосходство в эстафетной гонке. В биатлоне все может измениться на последних минутах, но за победу намерена бороться и сборная Алтайского края. Кто войдет в ее состав, станет известно после спринтерской гонки. Ожидается, что в чемпионате примет участие олимпийский чемпион 1994 года, руководитель федерации биатлона Алтайского края Сергей Тарасов и трехкратный победитель турнира Сергей Локтев. Главное условие эстафеты – общий возраст четырех участников должен превышать 180 лет. Завершится же чемпионат в воскресенье, 28 июля, индивидуальными гонками с четырьмя огневыми рубежами для четырех возрастных групп.

Среди почетных гостей турнира – Владимир Шипулин. Отец одного из самых именитых биатлонистов страны последнего десятилетия уже не в первый раз приезжает на ветеранский турнир в Барнаул.

Партнером чемпионата традиционно стал Барнаульский пивоваренный завод. Все победители и призеры индивидуальных гонок, а также эстафеты получат памятные призы. Причем за первое и вторые места в этом году дарят новенькие телевизоры высокой четкости, диагональю 43 и 32 дюйма. За бронзу ветерану вручат бытовую технику.

Соревнования состоятся с 26 по 28 июля на биатлонном комплексе в Барнауле по адресу: улица Власихинская, 69Л. Все старты начнутся в 10:00.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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