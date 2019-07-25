Крупная пробка образовалась вечером 25 июля на шоссе Ленточный бор в Барнауле. Ее длина превышает километр. Соответствующие данные приводит сервис "Яндекс. Пробки" по данным на 20:50.

Как следует из данных сервиса затруднения движения зафиксированы на участке между улицами Власихинская и Кутузова (в направлении Власихинской).

Скорость транспортного потока не превышает 10 км/ч. Причина такого осложнения неизвестна.

Отметим, что в целом по городу ситуация складывается комфортная. Уровень пробок оценивается всего лишь в два балла.