В селе Романово на Алтае установили памятник 75 жителям, погибшим в локальных войнах и СВО

Деньги на мемориальный комплекс собрали жители района

07 мая 2026, 11:30, ИА Амител

Открытие памятника участникам локальных войн / Фото: администрация Романовского района

6 мая 2026 года в Романовском районе состоялось торжественное открытие мемориального комплекса в честь воинов-земляков, погибших в локальных войнах и специальной военной операции на Украине. Как сообщается в канале Романовской СОШ в Max, мемориальный комплекс создали на добровольные пожертвования жителей Романовского района. На гранитных плитах увековечены 75 фамилий жителей района, погибших в ходе СВО на Украине и других локальных войнах. Дата открытия была выбрана не случайно — именно 6 мая празднуется День памяти святого великомученника Георгия Победоносца, покровителя воинов.

Как сообщает администрация Романовского района, на открытие комплекса пришли местные жители. Памятник установили в центре села. Торжественную церемонию открыл глава Романовского района Андрей Науменко, поблагодаривший всех неравнодушных жителей, которые вложили свои средства и усилия в создание памятника. Среди гостей была и депутат АКЗС Ирина Солнцева.

"Эмоции переполняли всех участников мероприятия. Это не только чувство гордости, но и глубокая скорбь по нашим героям, которые ценой своих жизней защищали нас", – отметил Андрей Науменко.

Портреты погибших на СВО и других войнах по примеру "Бессмертного полка" несли в руках школьники Романовской школы. Кроме того, мемориальный комплекс освятил настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы Отец Олег. В своей молитве он просил великомученика Георгия Победоносца о защите и благословении для всех воинов, отдавших жизнь за Родину. После освящения прошла минута молчания, в память о погибших, и возложение гирлянды и цветов.