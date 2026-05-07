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В селе Романово на Алтае установили памятник 75 жителям, погибшим в локальных войнах и СВО

Деньги на мемориальный комплекс собрали жители района

07 мая 2026, 11:30, ИА Амител

Открытие памятника участникам локальных войн / Фото: администрация Романовского района

6 мая 2026 года в Романовском районе состоялось торжественное открытие мемориального комплекса в честь воинов-земляков, погибших в локальных войнах и специальной военной операции на Украине. Как сообщается в канале Романовской СОШ в Max, мемориальный комплекс создали на добровольные пожертвования жителей Романовского района. На гранитных плитах увековечены 75 фамилий жителей района, погибших в ходе СВО на Украине и других локальных войнах. Дата открытия была выбрана не случайно — именно 6 мая празднуется День памяти святого великомученника Георгия Победоносца, покровителя воинов.

Как сообщает администрация Романовского района, на открытие комплекса пришли местные жители. Памятник установили в центре села. Торжественную церемонию открыл глава Романовского района Андрей Науменко, поблагодаривший всех неравнодушных жителей, которые вложили свои средства и усилия в создание памятника. Среди гостей была и депутат АКЗС Ирина Солнцева.

"Эмоции переполняли всех участников мероприятия. Это не только чувство гордости, но и глубокая скорбь по нашим героям, которые ценой своих жизней защищали нас", – отметил Андрей Науменко.

Портреты погибших на СВО и других войнах по примеру "Бессмертного полка" несли в руках школьники Романовской школы. Кроме того, мемориальный комплекс освятил настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы Отец Олег. В своей молитве он просил великомученика Георгия Победоносца о защите и благословении для всех воинов, отдавших жизнь за Родину. После освящения прошла минута молчания, в память о погибших, и возложение гирлянды и цветов.

Алексей Снегирев / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

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Комментарии 3

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Гость

11:56:56 07-05-2026

И распахнул Господь свои ворота,
В рай зашагали штурмовые роты
За ними экипажи из танкистов,
Расчёты батарей артиллеристов
Ты нас, Господь, не прогоняй,
Молились мы тебе — об этом знай
От офицера и до рядового….
Был на дворе февраль двадцать второго

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Гость

12:05:00 07-05-2026

Гость (11:56:56 07-05-2026) И распахнул Господь свои ворота,В рай зашагали штурмовые... Не знают Бога, потому такую ерись сочиняют.

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Горожанин

12:32:38 07-05-2026

Молодцы

  9 Нравится
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