По СНиП ограждение между участками должно пропускать свет

07 мая 2026, 10:39, ИА Амител

Забор строительной площадки на ул. Георгиева / Фото: amic.ru

Председатель совета межрегиональной общественной организации "Московский союз садоводов" Андрей Туманов в беседе с РИА Новости разъяснил требования к заборам между соседними участками в СНТ.

По строительным нормам и правилам, высота такого забора не должна превышать двух метров, а сам забор не должен быть сплошным.

«Не выше двух метров и не сплошной. То есть, через который видно что‑то, или сетка должна быть», — сказал Туманов, отвечая на вопрос, каким должен быть забор на дачном участке по СНиП.

Эксперт также добавил, что сплошные заборы нарушают инсоляцию — особенно это актуально для высоких ограждений на небольших участках в СНТ. Ранее сообщалось, что за забор за пределами участка могут оштрафовать на 5 тысяч рублей.



