Дачникам объяснили, какой забор должен быть на участке
По СНиП ограждение между участками должно пропускать свет
07 мая 2026, 10:39, ИА Амител
Председатель совета межрегиональной общественной организации "Московский союз садоводов" Андрей Туманов в беседе с РИА Новости разъяснил требования к заборам между соседними участками в СНТ.
По строительным нормам и правилам, высота такого забора не должна превышать двух метров, а сам забор не должен быть сплошным.
«Не выше двух метров и не сплошной. То есть, через который видно что‑то, или сетка должна быть», — сказал Туманов, отвечая на вопрос, каким должен быть забор на дачном участке по СНиП.
Эксперт также добавил, что сплошные заборы нарушают инсоляцию — особенно это актуально для высоких ограждений на небольших участках в СНТ. Ранее сообщалось, что за забор за пределами участка могут оштрафовать на 5 тысяч рублей.
10:44:01 07-05-2026
Если меня заставят на саду снести двухметровый забор из профлиста - я буду каждый день писать заявления на соседей что они подглядывают за мной и нарушают тайну личной жизни. Замучаются штрафы платить извращенцы-подглядывальщики.
13:40:09 07-05-2026
Гость (10:44:01 07-05-2026) Если меня заставят на саду снести двухметровый забор из проф... Или на Вас что вы организовали проживание эмигрантов. Тогда возможно вам на несколько лент обеспечат высокий глухой забор бесплатно
14:48:33 07-05-2026
Гость (13:40:09 07-05-2026) Или на Вас что вы организовали проживание эмигрантов. Тогда ... С каких пор дать жильё иноземцу стало преступлением? По Конституции все равны. Ты лучше срок уменьши с 6 до 4 как было.
10:55:22 07-05-2026
Ох уж эти недомолвки. Заборы не дачных, а садово-огородных участков. Дачные поселки - это для проживания (в том числе постоянного). Там нормы строительства как на землях жилой застройки. А СНТ - для выращивания. Законом определено назначение и категории использования земель, а не хотелками.
Кроме того, у заборов есть (не помню уже по какому документу) конкретная норма светопропускания забора - 50%. Но уже и введены послабления - забор, граничащий не с соседом, а с улицей, можно ставить глухой. Но тогда будьте готовы, что с теневой стороны забора будут вечно грязь, мох, и расти толком ничего не будет, даже газон
11:30:08 07-05-2026
Гость (10:55:22 07-05-2026) Ох уж эти недомолвки. Заборы не дачных, а садово-огородных у... Зачем там газон на садовой улице? Там авто ездят так-то и прочие грузовички с навозом.
12:13:09 07-05-2026
Чел не компетентен...Норма исключительно к заборам между соседями...
12:31:51 07-05-2026
Дюша (12:13:09 07-05-2026) Чел не компетентен...Норма исключительно к заборам между сос... А как называется человек проживающий через проезд от твоего участка?
12:59:38 07-05-2026
Дюша (12:31:51 07-05-2026) А как называется человек проживающий через проезд от твоего ... межак
13:18:00 07-05-2026
Гость (12:59:38 07-05-2026) межак... Так то межа как раз по забору и проходит. Участки размежевываются.
14:09:44 07-05-2026
Гость (13:18:00 07-05-2026) Так то межа как раз по забору и проходит. Участки размежевыв... а сосед за межой - межак)
16:51:27 07-05-2026
Гость (14:09:44 07-05-2026) а сосед за межой - межак)... Вопрос был как называется сосед через дорогу, а не через межу-забор.
12:57:23 07-05-2026
спор из за ничего. Ставите бетонные или кирпичные столбики. Выкладываете снизу фундамент и стаивте блоки красивой кованой решетки. И свет пропускают и прочный забор
13:49:02 07-05-2026
Гость (12:57:23 07-05-2026) спор из за ничего. Ставите бетонные или кирпичные столбики. ... Дело в том что менталитет требует закрыться, что бы никто ничего не видел.