В центре Киева расположено множествой целей

07 мая 2026, 11:29, ИА Амител

Здание Госдумы / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Россия, в случае попыток Украины сорвать празднование Дня Победы в Москве, использует "Орешник" для удара по по административным центрам в Киеве, заявил aif.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Военные выберут цели для большей эффективности. Думаю, что цели уже определены, осталось только нажать кнопку», - подчеркнул депутат.

Он пояснил, что в центре Киева - преимущественно в Печерском районе и вдоль улицы Крещатик - находятся офис президента Украины, Дом Правительства, Национальный банк, Киевская городская администрация и множество министерств.

Колесник указал, что для удара Россия применит все что угодно, включая "Орешник", чтобы нанести максимально эффективный удар.

Ранее Владимир Зеленский пригрозил нанести удар беспилотниками по параду в Москве. Такое заявление он сделал в Армении, куда приехал на открытие саммита европейского политического сообщества.