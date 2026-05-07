В Госдуме рассказали, по каким целям Россия нанесет удары "Орешником"
В центре Киева расположено множествой целей
07 мая 2026, 11:29, ИА Амител
Россия, в случае попыток Украины сорвать празднование Дня Победы в Москве, использует "Орешник" для удара по по административным центрам в Киеве, заявил aif.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
«Военные выберут цели для большей эффективности. Думаю, что цели уже определены, осталось только нажать кнопку», - подчеркнул депутат.
Он пояснил, что в центре Киева - преимущественно в Печерском районе и вдоль улицы Крещатик - находятся офис президента Украины, Дом Правительства, Национальный банк, Киевская городская администрация и множество министерств.
Колесник указал, что для удара Россия применит все что угодно, включая "Орешник", чтобы нанести максимально эффективный удар.
Ранее Владимир Зеленский пригрозил нанести удар беспилотниками по параду в Москве. Такое заявление он сделал в Армении, куда приехал на открытие саммита европейского политического сообщества.
11:33:57 07-05-2026
офис президента Украины, Дом Правительства, Национальный банк, Киевская городская администрация и множество министерств --- серъезные цели
12:02:18 07-05-2026
Так что Вас сдерживает!!!, почему Российский солдат как 300 лет назад в рукопашную берет окопы и опорные пункты, почему их не уничтожают бомбами...., я не военный, возможно чего то не понимаю, просто смотрю как америкосы равняют с землей все, а уж потом идут солдаты....
14:44:52 07-05-2026
Медведь-шатун (12:02:18 07-05-2026) Так что Вас сдерживает!!!, почему Российский солдат как 300 ...
потому что ты не военный, а мы не фашисты, чтобы утюжить все подряд
19:16:47 07-05-2026
Гость (14:44:52 07-05-2026) потому что ты не военный, а мы не фашисты, чтобы утюжить... можно утюжить передовую, а не двойками блиндажи штурмовать
22:57:17 07-05-2026
Гость (19:16:47 07-05-2026) можно утюжить передовую, а не двойками блиндажи штурмовать... Чем?
Авиация не вариант- собьют если подлететь ближе и попытаться применить обычные бомбы, остаются УМПК, их сейчас кидают км за 50-70 от ЛБС, но и то хохлы иногда достают бомберов. Точность тоже не ахти с такой дальности. Про вертолеты вообще нельзя говорить - последние два хохлы сбили дронами. Не надо приводить в пример Иран. ПВО было разгромлено в момент, пополнить нечем. Тогда как хохлам ПВО поставляет весь запад. Вспомните начало СВО - вынесли хохлоПВО и летали над всей уркаиной. Потом им ПВО подновили и писец.
Танки уже давно тю -тю, выехал стрельнул - поймал пару дронов и нет ни танка ни экипажа.
Артиллерия уничтожается дронами на раз, два три выстрела и все, каюк.
Ракеты? На каждый блиндаж? По искандеру? Денег не хватит
Остаются только дроны и штурмовые двойки. У кого больше и удачливей тот и победил.
Бывший военный, на пенсии.
12:49:36 07-05-2026
Россия, в случае попыток Украины сорвать празднование Дня Победы в Москве
Почему только в Москве?
18:26:16 07-05-2026
Гость (12:49:36 07-05-2026) Россия, в случае попыток Украины сорвать празднование Дня По...
Почему только на День Победы?!