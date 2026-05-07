Средняя зарплата в России выросла почти в три раза за десять лет

А накопленная инфляция за этот же период составила 147,4%

07 мая 2026, 10:43, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Средняя зарплата в России за десять лет увеличилась почти в три раза - с 32 633 рублей в 2016 году до 100 360 рублей в 2025 году, сообщает ТАСС.

«За последние 10 лет заработная плата выросла почти в три раза, с 32 633 рублей в 2016 году до 100 360 рублей в 2025 году», - отметила Иванова-Швец.

Кроме того, в три раза - за период с 2016 по 2025 год - увеличился размер МРОТ. Об этом рассказала доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

«А накопленная инфляция, по официальным источникам, за этот же период составила 147,4%. Очевидно, что рост средней заработной платы и МРОТ опередил уровень инфляции», - указала Иванова-Швец.

Ранее сообщалось, что среднемесячная зарплата в России в феврале 2026 года составила 103 900 рублей. По сравнению с февралем 2025 года зарплата выросла на 15%.