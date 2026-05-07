Средняя зарплата в России выросла почти в три раза за десять лет
А накопленная инфляция за этот же период составила 147,4%
07 мая 2026, 10:43, ИА Амител
Средняя зарплата в России за десять лет увеличилась почти в три раза - с 32 633 рублей в 2016 году до 100 360 рублей в 2025 году, сообщает ТАСС.
«За последние 10 лет заработная плата выросла почти в три раза, с 32 633 рублей в 2016 году до 100 360 рублей в 2025 году», - отметила Иванова-Швец.
Кроме того, в три раза - за период с 2016 по 2025 год - увеличился размер МРОТ. Об этом рассказала доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
«А накопленная инфляция, по официальным источникам, за этот же период составила 147,4%. Очевидно, что рост средней заработной платы и МРОТ опередил уровень инфляции», - указала Иванова-Швец.
Ранее сообщалось, что среднемесячная зарплата в России в феврале 2026 года составила 103 900 рублей. По сравнению с февралем 2025 года зарплата выросла на 15%.
10:49:30 07-05-2026
сложно побороть недоверие к человеку с фамилией Иванова-Швец.
я пробую, вот честно 8-(((
10:49:47 07-05-2026
Если зарплата 300% то и инфляция 300%
а не 147
Жить стали хуже в целом чем раньше
15:04:46 07-05-2026
Гость (10:49:47 07-05-2026) Если зарплата 300% то и инфляция 300%а не 147Жить ст...
Не путайте Алтайский край и другие регионы. Родственники в Новосибирске утверждают, что намного лучше стали жить. Зарплата у них очень большая, купили квартиру, часто ездят на отдых.
10:56:06 07-05-2026
надо смотреть на покупательную составляющую этих денег почему то мне кажется мы в минусе....
10:57:49 07-05-2026
ГигаЧат:
Сравнение количества миллиардеров в России: 2016 и 2026 годы
Год Количество миллиардеров
2016 77
2026 155
За 10 лет число миллиардеров в России увеличилось более чем в два раза. Это рекордный показатель за всю историю наблюдений. Рост связан с увеличением совокупного капитала богатейших людей страны и изменениями в экономике.
11:06:09 07-05-2026
Мусик (10:57:49 07-05-2026) ГигаЧат:Сравнение количества миллиардеров в России: 2016... Как говорят, они оказались в нужное время в нужном кабинете при дележе страны в "святые" 90 е. В этом и заключается их главная заслуга.
10:59:28 07-05-2026
Уже неоднократно писали. Если из расчётов убрать Москву, Питер и Северные регионы, то картина со средней зарплатой в стране становиться не такой радужной и радостной.
11:02:27 07-05-2026
мы за них рады- но не от всего сердца
11:32:26 07-05-2026
До 2014 еще как то жили. А потом, началось...
13:05:20 07-05-2026
Гость (11:32:26 07-05-2026) До 2014 еще как то жили. А потом, началось...... за всех не пиши. барыги хорошо жили, ты из них?
11:42:12 07-05-2026
враль!!!
в 2013 году на тысячу, в новэксе два огромных пакета.
сейчас тысяча это шампунь, гель для душа и туалетная бумага
11:51:57 07-05-2026
Ахахаха!..
12:13:03 07-05-2026
"За последние 10 лет заработная плата выросла почти в три раза, с 32 633 рублей в 2016 году до 100 360 рублей в 2025 году», - отметила Иванова-Швец"----------------У богатеев она выросла до несуразных размеров и получился фокус со средней зарплатой.
13:20:17 07-05-2026
Гость (12:13:03 07-05-2026) "За последние 10 лет заработная плата выросла почти в три ра... Забыл упомянуть голубцы.
12:22:44 07-05-2026
Не верю ни одной букве этому Швецу.
12:50:13 07-05-2026
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