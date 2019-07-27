Экс-участница группы SEREBRO Ольга Серябкина, выступающая под псевдонимом Molly, порадовала своих поклонников новыми фотографиями с концерта на Алтае.

"Алтай, мне было с вами очччень круто. Вообще, это лето для меня самое особенное, — написала в своем Instagram певица. — На все сто процентов абсолютно мое. Каждый концерт и коннект с вами это доказывает".

На этот раз из своего гардероба для концерта она выбрала черные брюки, короткий топ аналогичного цвета и легкий серебристый плащ ниже колен. Последний она предпочла не застегивать.

Неделей ранее после выступления в игорной зоне Altay Palace Серябкина опубликовала провокационные фото, на которых она предстала совсем без одежды. Интимные места она прикрыла растением.