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Певица Molly поделилась фото с концерта на Алтае

, ИА "Амител"
Экс-участница группы SEREBRO поблагодарила местных поклонников
Molly / Фото: instagram.com/serebro_official/

Molly / Фото: instagram.com/serebro_official/

Экс-участница группы SEREBRO Ольга Серябкина, выступающая под псевдонимом Molly, порадовала своих поклонников новыми фотографиями с концерта на Алтае.

"Алтай, мне было с вами очччень круто. Вообще, это лето для меня самое особенное, — написала в своем Instagram певица. — На все сто процентов абсолютно мое. Каждый концерт и коннект с вами это доказывает".

На этот раз из своего гардероба для концерта она выбрала черные брюки, короткий топ аналогичного цвета и легкий серебристый плащ ниже колен. Последний она предпочла не застегивать.

Неделей ранее после выступления в игорной зоне Altay Palace Серябкина опубликовала провокационные фото, на которых она предстала совсем без одежды. Интимные места она прикрыла растением.

 

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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