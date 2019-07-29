Главного специалиста отдела лицензирования видов деятельности управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры подозревают в получении взятки в особо крупном размере, сообщает региональный СК.

"В период с сентября 2015 по декабрь 2018 года подозреваемая получила лично взятки в виде денег в особо крупном размере на общую сумму более 2,5 млн рублей", – рассказали в ведомстве.

Следователи выяснили, что чиновница закрывала глаза на нарушение сроков при декларировании оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Несоставление в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей административных протоколов оценивалось в определенную сумму.

По уголовному делу проводятся следственные мероприятия, устанавливают все обстоятельства. В ближайшее время будет решаться вопрос о предъявлении чиновнице обвинения и избрании меры пресечения.

Ранее спецназ на Алтае провел силовое задержание подпольных продавцов контрафактного алкоголя.