Главного специалиста отдела лицензирования видов деятельности управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры подозревают в получении взятки в особо крупном размере, сообщает региональный СК.
"В период с сентября 2015 по декабрь 2018 года подозреваемая получила лично взятки в виде денег в особо крупном размере на общую сумму более 2,5 млн рублей", – рассказали в ведомстве.
Следователи выяснили, что чиновница закрывала глаза на нарушение сроков при декларировании оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Несоставление в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей административных протоколов оценивалось в определенную сумму.
По уголовному делу проводятся следственные мероприятия, устанавливают все обстоятельства. В ближайшее время будет решаться вопрос о предъявлении чиновнице обвинения и избрании меры пресечения.
Ранее спецназ на Алтае провел силовое задержание подпольных продавцов контрафактного алкоголя.
Комментарии
По крайней мере на свой Рейндж Ровер Вок не насо***ла
сейчас на зоне на ли***ет)))
Может она в знак протеста
Может теперь ей надо обращаться в западные правозащитные организации, где рассказать, как ее подставили в России за ее политические взгляды. Там такие адвокаты подъедут, ей еще моральный ущерб выплатят, пример в Барнауле уже есть