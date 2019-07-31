Фото: Avito.ru
9,6 тысячи рублей в месяц – такова средняя ставка на рынке съемных квартир Барнаула по данным портала "Мир квартир". Но есть варианты, которые сдают дороже в несколько раз.
Например, трехкомнатная квартира площадью 110 квадратных метров в центре города. Ее предлагают арендовать за 60 тысяч рублей в месяц. Сейчас этот лот – самый дорогой в базе объявлений Avito.ru.
"В квартире сделан дизайнерский евроремонт, есть вся современная мебель и бытовая техника", – отмечает автор объявления.
Планировка включает три комнаты с кондиционерами и "плазмами", гардеробную, две лоджии. Помимо арендной платы квартиранты должны ежемесячно оплачивать расходы за электроэнергию и воду.
Добавим, что среднестатистическая зарплата в Алтайском крае в мае текущего года составила 27,8 тысячи рублей.
Комментарии
Ага, все кинулись за 60 000 рублей снимать, очередь на пол Ленинского, смешные такие
всякие москвские и питерские компании отправляют в нашу деревню своих топ менеджеров и охотно снимают такое кавно на месяц а то и два. в долгосрочной перспективе дешевше чем гостиница и лучше
очередь на пол Ленинского, ну вот откуда пробки
у дизайнера была шизофрения? что за обои?
"Евроремонт" ! Звучит-то как! Правда, в самой Европе таких ремонтов нет))))
"Евроремонт"....