Фото: Avito.ru

9,6 тысячи рублей в месяц – такова средняя ставка на рынке съемных квартир Барнаула по данным портала "Мир квартир". Но есть варианты, которые сдают дороже в несколько раз.

Например, трехкомнатная квартира площадью 110 квадратных метров в центре города. Ее предлагают арендовать за 60 тысяч рублей в месяц. Сейчас этот лот – самый дорогой в базе объявлений Avito.ru.

"В квартире сделан дизайнерский евроремонт, есть вся современная мебель и бытовая техника", – отмечает автор объявления.

Планировка включает три комнаты с кондиционерами и "плазмами", гардеробную, две лоджии. Помимо арендной платы квартиранты должны ежемесячно оплачивать расходы за электроэнергию и воду.

Добавим, что среднестатистическая зарплата в Алтайском крае в мае текущего года составила 27,8 тысячи рублей.