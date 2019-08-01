Израильский художник Игаль Озери – настоящий мастер в жанре гиперреализм. Некоторые его работы абсолютно невозможно отличить от фотографии.

Полотна художник создает в несколько этапов. Вначале он делает фотографии своих моделей, а затем после обработки распечатанные снимки становятся "натурой" для художника. При создании картин используются только масляные краски и холст.

Жанр данной живописи нередко подвергается критике. Многие не находят в гиперреализме никакой художественной ценности из-за полного копирования реальности.