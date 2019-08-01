Израильский художник Игаль Озери – настоящий мастер в жанре гиперреализм. Некоторые его работы абсолютно невозможно отличить от фотографии.
Полотна художник создает в несколько этапов. Вначале он делает фотографии своих моделей, а затем после обработки распечатанные снимки становятся "натурой" для художника. При создании картин используются только масляные краски и холст.
Жанр данной живописи нередко подвергается критике. Многие не находят в гиперреализме никакой художественной ценности из-за полного копирования реальности.
Комментарии
Хотел сначала написать, что мол фотки не айс....а потом порчитав......это картины о_О
Афигеть, реально почти все как фотки!
Вот это я понимаю художник!!!
Вот говорите художники! Нифига мы с вами не понимаем! Ценители и духовные личности возмущены и не считают это искусством им по душе что то более утонченное типа квадрата Малевича!)
Красиво.Но далеко не все назовут это искусством.Предельно точное копирование-да.
Те, кто не считает это искусством, попробуйте написать картину также.
С точки зрения красоты сюжета (свет, композиция...) - даже не любительский уровень. (Поэтому и реализм такой стремный)
С точки зрения мастерства владения кистью - мастер 180-го левела.
PS: модели не айс.
В копировании реальности мастер превосходный, но такой жанр мне не очень нравится.
Модели замечательные, а некоторые из правдорубов превращаются в кривдоговорунов
Согласен по поводу моделей. не айс, точнее не все айс. А владение кистью прям огонь.
это фото
Художник молодец, но как то жалко, что это уже больше трюкачество, ведь фотка может сделать тоже самое. Можно уметь забегать на 7 этаж быстрее лифта и это будет вызывать уважение, но, если есть лифт... Все равно молодец