Алтайский краевой суд подтвердил законность приговора Центрального районного суда, который обязал депутатов лишить полномочий трех своих коллег из-за ошибок в декларациях о доходах и имуществе. Речь идет о единороссах Александре Лисицыне, Алексее Меркулове и Вячеславе Перерядове.

Политтехнолог Антон Понкрашев на своей странице в соцсети Facebook перечислил пять возможных вариантов развития событий.

Первый – это исполнение депутатами решения суда.

Второй: депутаты голосуют против. Тогда последует новый иск в суд, и лишение мандатов может произойти по его решению, уверен Понкрашев.

Третий – это апелляция в вышестоящую инстанцию. Политтехнологу известно, что Перерядов этот метод не рассматривает.

Четвертый: сами депутаты складывают полномочия. По мнению эксперта, это самый правильный с точки зрения имиджа выход из сложившейся ситуации.

Пятый вариант сложен, но полностью исключать его вероятность тоже нельзя, считает специалист.

"Совсем недавно были приняты поправки, которые позволяют смягчить наказание для муниципальных депутатов (нарушение было до их принятия, поэтому я такой вариант не рассматривал), – написал Понкрашев. – Теоретически к ним можно будет апеллировать, но там много нюансов".

Напомним, из-за ошибок в декларациях о доходах и имуществе прокуратура настаивала на лишении мандатов пяти народных избранников: единороссов Вячеслава Перерядова, Марата Жумадилова, Александра Лисицына, Алексея Меркулова и справедливоросса Егора Банщикова. Двое из них уже сложили свои полномочия.