Все на пляж: как и где отметят День ВДВ в Барнауле

2 августа в Барнауле отметят 89-ю годовщину образования Воздушно-десантных войск России. Празднование начнется в 10 часов на площади Ветеранов с торжественного митинга. В программе – показательные выступления отряда специального назначения военной разведки и спортсменов-парашютистов Алтайского регионального отделения ДОСААФ России. В память о погибших дадут залп из оружия почетного караула, возложат цветы.

В 11 часов начнется праздничное шествие по маршруту: площадь Ветеранов – проспект Ленина – улица Молодежная – проспект Социалистический – Мемориал Славы (площадь Победы).

Завершится официальная часть панихидой по погибшим и возложением гирлянды на Аллее Памяти Власихинского кладбища. Концертно-спортивная программа в этом году состоится на пляже "Водный мир" (Правобережный тракт, 39).

Датой рождения Воздушно-десантных войск принято считать 2 августа 1930 года. Каждый год в этот день десантники гуляют по улице, выпивают и купаются в фонтане.