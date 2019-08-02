Все на пляж: как и где отметят День ВДВ в Барнауле

2 августа в Барнауле отметят 89-ю годовщину образования Воздушно-десантных войск России. Празднование начнется в 10 часов на площади Ветеранов с торжественного митинга. В программе – показательные выступления отряда специального назначения военной разведки и спортсменов-парашютистов Алтайского регионального отделения ДОСААФ России. В память о погибших дадут залп из оружия почетного караула, возложат цветы.
В 11 часов начнется праздничное шествие по маршруту: площадь Ветеранов – проспект Ленина – улица Молодежная – проспект Социалистический – Мемориал Славы (площадь Победы).
Завершится официальная часть панихидой по погибшим и возложением гирлянды на Аллее Памяти Власихинского кладбища. Концертно-спортивная программа в этом году состоится на пляже "Водный мир" (Правобережный тракт, 39).
Датой рождения Воздушно-десантных войск принято считать 2 августа 1930 года. Каждый год в этот день десантники гуляют по улице, выпивают и купаются в фонтане.
Комментарии
За ВДВ!
Хана пляжам, все в осколках бутылок снова будет.
Редактор, не надо удалять мнение человека. Я не оскорбил Вас лично.
Но хочется читать статьи профессионалов, а не набор клише.
Как паблик, ей Богу, а не проф СМИ.
Фонтаны в центре уже слили?
Каждый год в этот день десантники гуляют по улице, выпивают и купаются в фонтане.
Автор ты не служил. Хочешь вызвать эмоции вот этим. Многие в городе не пьют, а собираются только вечером. Все с детишками и женами. Почему про это не пишешь. Главное пацанам гвоздик положить, кто не вернулся! Есть кто пьет, дак у них сослуживцев душманы порасстреляли. Ты про это подумай, много раненых.
ТО ЛИ ДЕЛО ДЕНЬ МЕД РАБОТНИКА! ПЬЯНЫЕ МЕДИКИ СО ШПРИЦАМИ ГОНЯЮТСЯ ЗА МОРПЕХАМИ, ПОГРАНЦАМИ, ДЕСАНТУРОЙ И КОЛЯТ ИХ НАРКОТОЙ!
Отписался от Амик. Про Маргелова лучше расскажи, чем про фантаны. Тебе сколько лет, стереотипщик
Просто автор завидует что у него нет дня когда он может покупаться в фонтане
У меня мой праздник вообще 3 раза в год. А купаться в фонтане и поймать холеру? нет спасибо. Сразу видно тех кто там плещется- с головой бобо.
А мне вот интересно,почему ВДВ в фонтанах плюхаются?)))Мы ВМФ,и то так в фонтаны не ныряем,но может только единицы)))
Они же крылатые,им надо с моста ласточкой)))
Десантники будут масштабно отмечать свой главный праздник в жизни
Ты ошибаешься автор, это просто памятная дата
Неприятно, когда на улицах появляются группы пьяных, орущих "за ВДВ!" неадекватов. Не помню, чтобы на день учителя или медика подобное творилось.
Не помню, чтобы на день учителя или медика подобное творилось.
Охранник в Белокурихинской гостинице видео показывал на телефоне, как конференция гинекологов проходила.... Десантники - это невинные младенцы по сравнению с увиденным..
2.08.2019 12:12
Кот.Без сапог.
Не помню, чтобы на день учителя или медика подобное творилось.
Охранник в Белокурихинской гостинице видео показывал на телефоне, как конференция гинекологов проходила.... Десантники - это невинные младенцы по сравнению с увиденным..
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Но это явно не на улицах города происходило. На ВДВ же "любуются" все, кто в городе живёт. А ведь военные, вроде как должны достойно себя вести и не позорить своим поведением своих же.