Сегодня, 2 августа 2019 года, ООО "ВелКен" передает Вотякову Косте собранные денежные средства в рамках проекта "Подари сердцам жизнь!". Благодаря всем участникам благотворительной акции Костя получит 320 629 рублей. Необходимая сумма денег для мальчика – 460 422 рубля. Остаток, по прогнозам компании, Костя получит до конца сентября этого года.

На собранные от продаж продукции ТМ "Алтайские семечки" деньги Костя сможет начать реабилитацию после сложной операции, сделанной ему на сердце: приобрести специальное медицинское оборудование, жизненно необходимое лекарство и специальное полноценное питание. Родители Кости также смогут организовать для него диспансерное наблюдение у узких специалистов.

В июне компания "ВелКен" запустила благотворительную акцию "Подари сердцам жизнь!", в рамках которой 1 рубль с каждой проданной пачки ТМ "Алтайские семечки" перечисляется детям, нуждающимся в сложных дорогостоящих операциях в области кардиологии и реабилитации после операций.

Первым таким ребенком как раз стал двухлетний Костя Вотяков, который проживает в Тальменском районе Алтайского края. У него больное сердце. И ему требуется срочная реабилитация после операции.

Компания "ВелКен" благодарит всех участников и партнеров акции – "Катунь 24" и Радио Дача Барнаул – за активность, неравнодушие и продвижение акционного продукта "Алтайские семечки". Приобретая "Алтайские семечки", можно не только укрепить свое здоровье, но и помочь маленькому Косте и многим другим ребятишкам с тяжелым заболеванием сердца.

ТМ "Алтайские семечки" со специальной символикой – сердцем на каждой упаковке – можно купить в розничных магазинах Барнаула и Алтайского края. Также продукция представлена в торговых сетях "Аникс", "Ашан", "Быстроном".

Помогать могут все. Самое главное – решить и сделать! Вместе мы сможем больше!