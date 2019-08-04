Известный российский шансонье Вилли Токарев умер, сообщает радиостанция "Эхо Москвы" со ссылкой народного артиста России Николая Тамразова. В этом году ему исполнилось бы 85 лет.

Вилли Токарев – легенда шансона. Его песни хорошо знают и любят в странах бывшего СССР и современной России, а также в Америке и других странах.

Родился 11 ноября 1934 года на хуторе Чернышёв (Шовгеновский район, Адыгейская АО). Родители дали мальчику имя Вилен, от инициалов "Владимир Ильич Ленин".

К двенадцати годам играл на народных струнных инструментах, а в четырнадцать лет стал сам сочинять мелодии. После армии Токарев получил музыкальное образование в Ленинграде и заявил о себе как о музыканте и авторе песен, которые быстро стали популярными.

Выступал в оркестре Анатолия Кролла, симфо-джазе Жанна Татляна, ансамбле Бориса Рычкова, аккомпанировавшем Гюли Чохели, Марку Бернесу в ленинградском мюзик-холле "Белые ночи". А также в самом звездном по тем временам ансамбле Александра Броневицкого "Дружба", где пел в вокальной группе с уникальной Эдитой Пьехой.

В 1974 Вилли переезжает в США, где через несколько лет упорной работы также заявляет о своем таланте. В течение 80-х годов Токарев стал легендой всех любителей русской песни в Америке, выступая в популярных ресторанах. Тогда Токарев записал 22 альбома, включая "Золото", состоящий сплошь из хитов.

Его гастрольный тур по Советскому Союзу в 1989 году был действительно звездным: 70 концертов с аншлагами в разных городах. То же повторилось и на следующий год. Тогда же вышел биопик-фильм о нем "Вот я стал богатый сэр и приехал в СССР".

Он является автором популярной песни "Дождь" из репертуара Пьехи, лирической баллады "Кто виноват?". Хит 1970 года "Мурманчаночка" сделал его героем Кольского полуострова, а песня "Мой Ташкент" стала национальной песней узбеков.

В 2015-м году Токарев взял награду за победу в номинации "Шансон года" за песню "Небоскребы", в 2016-м – за песню "Журавли", а в 2017-м – за песню "А жизнь всегда прекрасна".