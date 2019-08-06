Вторник, 6 Август, 09:41

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 65,05
€ 72,37
Обь
180см -8

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Лесные пожарыОтключения горячей водыУскоренное развитие Алтая
Новости

Как оформить кредит или заем без прописки

, ИА "Амител"
Если банк отказал вам в кредите из-за прописки, не стоит отчаиваться: выход есть всегда
Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Не секрет, что финансовые организации настороженно относятся к иногородним гражданам. Причина весьма понятна: заемщик может отказаться от выплаты кредита, вернувшись по адресу постоянной прописки. Но что делать, если постоянной регистрации нет, а деньги нужны срочно?

Кредитная карта

Планируя поездку или трудоустройство в другом регионе страны, стоит предусмотрительно подойти к вопросу непредвиденных трат и возможности получения займа. Если вы только собираетесь уезжать, то оптимальным вариантом станет открытие кредитной карты заранее по месту постоянной прописки.

Это удобно по нескольким причинам: многие финансовые организации предлагают активацию карт только при начале использования, а также бесплатное обслуживание, что способствует их широкой популярности.

Может ли решить проблему временная прописка?

Если вы уже находитесь в регионе не по месту постоянной регистрации, проблема становится сложнее. По закону граждане России и иностранцы обязаны вставать на учет в регионе, где планируют проживать некоторое время. Также именно оформление временной прописки, подтверждающей место жительства на определенный период, – это первое, что необходимо сделать, если вы планируете взять кредит или заем.

При наличии паспорта с временной регистрацией шансы на одобрение кредита существенно увеличиваются, но с худшими условиями, чем у дебитора с постоянным местом жительства в этом городе. Обычные условия кредитования банки могут предложить лишь тем заемщикам, которые берут быстрый кредит и планируют полностью погасить долг в период временной регистрации.

Кроме паспорта также понадобится подтверждение дееспособности потенциального заемщика, справка с места работы, СНИЛС, а в некоторых случаях – водительское удостоверение.

Не стоит забывать и про кредитную историю. Если она хорошая, банки и микрофинансовые организации будут относиться к заемщику более лояльно.

Если банк отказал в кредите

Если несмотря на наличие временной прописки взять кредит в банке не удалось, не стоит отчаиваться и тем более отказываться от своих целей. Если у вас в собственности есть авто, отличным решением временных финансовых проблем может стать заем под залог автомобиля, поэтому стоит присмотреться к микрофинансовым организациям. Как правило, у них более демократичные требования к заемщикам и отсутствие постоянной прописки в регионе пребывания практически не повлияет на вашу оценку.

Помимо более выгодной процентной ставки такой вариант кредитования очень удобен – деньги можно получить в срочном порядке без продажи автомобиля. Главное, обращайтесь только в надежные микрофинансовые организации с хорошей репутацией, например, в ООО МКК "Влияние Запада".

Сотрудники компании помогут получить заем в день обращения и оформят все документы в течение одного часа. Если прописка временная, вы оставляете свой автомобиль на стоянке ООО МКК "Влияние Запада", получаете деньги, а как только долг будет погашен, забираете авто и продолжаете им пользоваться. Если же у вас есть постоянная прописка, деньги под залог ПТС вы получаете с сохранением права пользования автомобилем на весь период займа.

ООО МКК "Влияние Запада" имеет свидетельство о регистрации в государственном реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ, а заем здесь не включает скрытых платежей и комиссий: выплачивается сумма, которую вы взяли по договору, в строгом соответствии с действующим законодательством.

Если вы хотите получить еще больше актуальной информации в мире финансов, займов и кредитов или обсудить вашу ситуацию, звоните эксперту по бесплатному номеру 8-800-302-83-63.

А чтобы быть финансово подкованным и оставаться в курсе новых событий, стоит подписаться на рассылку от компании ООО МКК "Влияние Запада".

Офис ООО МКК "Влияние Запада" в Барнауле
ул. Гоголя, 66 (отдельный вход)
тел. 8-800-302-83-63 (звонок бесплатный)
график работы: пн-пт – с 9:00 до 18:00; сб – с 9:00 до 16:00
Сайт www.sfgroup.ru/barnaul
"ВКонтакте" 
Facebook
"Одноклассники"
Instagram
Twitter

ООО МКК "Влияние Запада". ИНН 7459006641, ОГРН 1197456001236. Рег. номер записи юр. лица в государственном реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ – 1903475009166 от 28.02.2019 г. Юридический адрес: 630005, Новосибирск, ул. Каменская, 51. Сумма потребительского микрозайма от 10 до 500 тысяч рублей. Процентная ставка: от 30 до 90 % годовых. Срок микрозайма: до 36 месяцев. Подробности по телефону 8-800-302-83-63. Не является публичной офертой. Условия указаны на август 2019 года.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

6.08.2019 08:41
гость

идите вы подальше!!! упыри!

0  0
6.08.2019 08:56
- гость -

Когда уже запретят все эти микрозаймы и ломбарды? Паразиты на теле России

0  0
6.08.2019 09:05
кержак сибирский

эти скоты ничего не производят, паразиты и бездельники!!!!

0  0
6.08.2019 09:07
- гость -

статью в бан, фигли рекламируете заведомую кабалу?

0  0
6.08.2019 09:09
гость

кто рекламируют, те в доле.

0  0
6.08.2019 09:41
- гость -

90% годовых это совсем не много. Сам беру заёмы и друзей привожу. И вам советую.
Я смог себе позволить то, что не мог раньше, купил себе новый айфон!

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< август 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
09:32
Как платить за свет и экономить: спроси у главы Барнаульской горэлектросети
Узнай все о плате за свет, тарифах, замене счетчиков и возможности сэкономить у руководителя Барнаульской горэлектросети
09:09
2,5 тысячи медработников не хватает в Алтайском крае 7
08:30
На "Сибирских Мальдивах" могут поставить смотровую площадку 2
08:02
Как оформить кредит или заем без прописки 6
07:53
Главе Алтая пожаловались на директора Центра медицины катастроф 2
07:31
"Лучше всех": "Ростелеком" поддержал талантливых барнаульских детей 3
07:19
Тариф на отопление и горячую воду снизили в Барнауле 8
07:08
Ярмарка меда открылась в Барнауле 0
06:48
Как 74 года назад атомная бомба уничтожила Хиросиму 4
06:17
Первые святые: кто такие Борис и Глеб и почему их канонизировали? 1
06:04
Кинотеатр, финская сауна, русская печь: в Белокурихе продают особняк за 48 млн рублей 1
06:01
Глава алтайского Минздрава рассказал о последствиях лесных пожаров для людей 8
23:29
Урожай града собрали жители Алейска после мощного ливня 1
23:07
Барнаулец напился и убил родного брата из-за накопленных обид 0
22:34
Ленинский проспект открыли, а Комсомольский перекрыли: ремонт коллектора продолжается 0
21:41
Жители Ачинска массово эвакуируются из города после взрывов в воинской части 2
21:20
Чиновники скрывали реальную ситуацию по лесным пожарам в Сибири 12
20:47
Прогноз о 15 миллионах новых безработных прокомментировали в Минтруде 2
20:17
Захоронение жертв политических репрессий обнаружили в Рубцовске 8
19:15
Ночная гроза и порывистый ветер: прогноз погоды в Барнауле на 6 августа 1
18:59
Взрыв произошел на территории воинской части в Красноярском крае 5
18:48
Креветки появились в сельском озере в Амурской области из-за паводка 1
18:27
Чем опасна гроза: что делать, чтобы не погибнуть от удара молнии 6
17:55
Одна прыгнула в шторм, другая пыталась ее спасти: утонули лучшие кикбоксерши России 3
17:36
Вилли Токарев как "беззаконный сын Высоцкого". Воспоминания алтайского журналиста 4
17:21
Ремонт Старого моста в Барнауле продлили на месяц из-за дождей и коррозии металла 5
16:51
Священник РПЦ рассказал, как пристыдил Дарвина за теорию эволюции 12
16:22
Барнаульцы готовы переехать в другой город ради зарплаты в 28 тысяч рублей 13
15:45
Призывы к насилию в отношении детей силовиков осудили в Росгвардии 33
15:32
Студенты военной кафедры АлтГТУ завершили обучение 15
14:56
Спасатель пропал при тушении лесных пожаров в Красноярском крае 3
14:49
Депутат предложил Медведеву запретить кредиты для молодежи 5
14:39
Жителям Алтая продлили аномальную жару еще на четыре дня – до 8 августа 6
14:23
Эксперты заявили о рецессии экономики России в 2019 году 6
14:14
Фотоловушка в Алтайском заповеднике поймала редких северных оленей 0
13:59
Принципы формирования важных статистических показателей обсудили на Алтае 1
13:33
Алтайские спасатели отправились тушить самые опасные лесные пожары в Красноярском крае 11
13:24
Паводок отрезал от мира 400 жителей хабаровского села 0
13:11
Авиация Минобороны потушила 750 тысяч га лесных пожаров в Сибири 10
12:59
Жительница Алтая понемногу крала спрятанные за шкафом деньги родственника 3
12:37
Бездомные подрались за самые лакомые отходы из мусорного контейнера в Барнауле 8
12:35
Барнаульский автовокзал открыл прямые рейсы в Кош-Агач 1
12:12
Составлен топ-5 квартир в Барнауле дешевле миллиона рублей 0
11:59
"Тополь-Б": упавшее дерево раздавило автомобиль в Барнауле 23
11:41
Депутат Госдумы: 15 млн россиян могут потерять работу в ближайшем будущем 11
11:14
5 августа в Алтайском крае сохранятся дожди, грозы и град 0
10:52
Алтайский завод произведет шины для секретного бомбардировщика 12
10:38
Житель Барнаула на корабле NASA отправил свое имя на Марс 10
10:01
Я хожу по плитке "Алом" и выигрываю! В Барнауле завершился творческий конкурс 9
09:37
"Ох уж эти шаманы". Мощный ураган с грозой обрушился на Барнаул 16

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.