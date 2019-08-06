Не секрет, что финансовые организации настороженно относятся к иногородним гражданам. Причина весьма понятна: заемщик может отказаться от выплаты кредита, вернувшись по адресу постоянной прописки. Но что делать, если постоянной регистрации нет, а деньги нужны срочно?
Кредитная карта
Планируя поездку или трудоустройство в другом регионе страны, стоит предусмотрительно подойти к вопросу непредвиденных трат и возможности получения займа. Если вы только собираетесь уезжать, то оптимальным вариантом станет открытие кредитной карты заранее по месту постоянной прописки.
Это удобно по нескольким причинам: многие финансовые организации предлагают активацию карт только при начале использования, а также бесплатное обслуживание, что способствует их широкой популярности.
Может ли решить проблему временная прописка?
Если вы уже находитесь в регионе не по месту постоянной регистрации, проблема становится сложнее. По закону граждане России и иностранцы обязаны вставать на учет в регионе, где планируют проживать некоторое время. Также именно оформление временной прописки, подтверждающей место жительства на определенный период, – это первое, что необходимо сделать, если вы планируете взять кредит или заем.
При наличии паспорта с временной регистрацией шансы на одобрение кредита существенно увеличиваются, но с худшими условиями, чем у дебитора с постоянным местом жительства в этом городе. Обычные условия кредитования банки могут предложить лишь тем заемщикам, которые берут быстрый кредит и планируют полностью погасить долг в период временной регистрации.
Кроме паспорта также понадобится подтверждение дееспособности потенциального заемщика, справка с места работы, СНИЛС, а в некоторых случаях – водительское удостоверение.
Не стоит забывать и про кредитную историю. Если она хорошая, банки и микрофинансовые организации будут относиться к заемщику более лояльно.
Если банк отказал в кредите
Если несмотря на наличие временной прописки взять кредит в банке не удалось, не стоит отчаиваться и тем более отказываться от своих целей. Если у вас в собственности есть авто, отличным решением временных финансовых проблем может стать заем под залог автомобиля, поэтому стоит присмотреться к микрофинансовым организациям. Как правило, у них более демократичные требования к заемщикам и отсутствие постоянной прописки в регионе пребывания практически не повлияет на вашу оценку.
Помимо более выгодной процентной ставки такой вариант кредитования очень удобен – деньги можно получить в срочном порядке без продажи автомобиля. Главное, обращайтесь только в надежные микрофинансовые организации с хорошей репутацией, например, в ООО МКК "Влияние Запада".
Сотрудники компании помогут получить заем в день обращения и оформят все документы в течение одного часа. Если прописка временная, вы оставляете свой автомобиль на стоянке ООО МКК "Влияние Запада", получаете деньги, а как только долг будет погашен, забираете авто и продолжаете им пользоваться. Если же у вас есть постоянная прописка, деньги под залог ПТС вы получаете с сохранением права пользования автомобилем на весь период займа.
ООО МКК "Влияние Запада" имеет свидетельство о регистрации в государственном реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ, а заем здесь не включает скрытых платежей и комиссий: выплачивается сумма, которую вы взяли по договору, в строгом соответствии с действующим законодательством.
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Офис ООО МКК "Влияние Запада" в Барнауле
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ООО МКК "Влияние Запада". ИНН 7459006641, ОГРН 1197456001236. Рег. номер записи юр. лица в государственном реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ – 1903475009166 от 28.02.2019 г. Юридический адрес: 630005, Новосибирск, ул. Каменская, 51. Сумма потребительского микрозайма от 10 до 500 тысяч рублей. Процентная ставка: от 30 до 90 % годовых. Срок микрозайма: до 36 месяцев. Подробности по телефону 8-800-302-83-63. Не является публичной офертой. Условия указаны на август 2019 года.
Комментарии
идите вы подальше!!! упыри!
Когда уже запретят все эти микрозаймы и ломбарды? Паразиты на теле России
эти скоты ничего не производят, паразиты и бездельники!!!!
статью в бан, фигли рекламируете заведомую кабалу?
кто рекламируют, те в доле.
90% годовых это совсем не много. Сам беру заёмы и друзей привожу. И вам советую.
Я смог себе позволить то, что не мог раньше, купил себе новый айфон!