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Наказание за подделку документов ужесточили в России

, ИА "Амител"
За фальшивый паспорт теперь можно сесть в тюрьму на три года
Фото: avatars.mds.yandex.net

Фото: avatars.mds.yandex.net

6 августа в России вступил в силу закон об ужесточении наказания за подделку документов. Он увеличивает сроки ограничения или лишения свободы, а также принудительных работ с двух до трех лет за подделку паспорта или удостоверения личности "в целях использования либо сбыта подобных документов".

Вместе с этим устанавливается наказание за покупку, хранение, перевозку, а также использование заведомо поддельных паспортов, удостоверений, штампов, печатей и бланков. За совершение этих преступлений предусматривается ограничение или лишение свободы, либо принудительные работы на срок до одного года.

Также усиливается административная ответственность за нарушение порядка изготовления, использования, хранения или уничтожения бланков, печатей либо других носителей изображения государственного герба Российской Федерации.

Штрафы в этих случаях возросли втрое: с 1 тысячи до 3 тысяч рублей. Вместе с этим вводятся штрафы в размере от 3 до 5 тысяч рублей за повторное правонарушение.

Ужесточилось наказание и за предоставление заведомо ложных данных для получения общероссийского и заграничного паспорта. Для граждан штраф теперь равен 3-5 тысячам рублей, для должностных лиц – 5-10 тысячам рублей.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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