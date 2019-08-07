Кто виноват? Опубликовано видео ДТП с участием трех автомобилей в Барнауле

Во вторник, 6 августа, на улице Энтузиастов (не доезжая улицы Попова) произошло ДТП с участием трех автомобилей, момент аварии попал на видеорегистратор участника сообщества "Инцидент Барнаул".
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Момент ДТП попал на видеорегистратор / Фото: кадр из видео
Во вторник, 6 августа, на улице Энтузиастов (не доезжая улицы Попова) произошло ДТП с участием трех автомобилей, момент аварии попал на видеорегистратор участника сообщества "Инцидент Барнаул".
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Комментарии
Тут без вариантов. Водила Рено неадекват!!! Долой права!!!
хренасе лётчег! Какг у него права ваще оказались?
логан это гонка оказывается...
Виноват будет поворачивающий налево (ПДД). Водителю рено никто не запрещает выполнять маневр перестроения и опережения.
Виноват будет поворачивающий налево (ПДД)
святая простота... помните лет 5 назад (наверное) на молодежной было дтп.. рено логан ехал прямо (от ядринцева в сторону молодежной) а из двора налево вывернул олень на, емнип, тойоте. и попал под логана. в оконцовке судов водиле логана присудили 30% виновновности в дтп и оплату лечения пострадавшему пассажиру. хотя за оплату лечения не уверен. ну и в точности процентов виновности тоже) годы прошли....