Фото: vk.com/incident22

Два человека пострадали в жестком ДТП с участием машин Toyota и Honda, сообщает паблик "Инцидент Барнаул" в соцсети "ВКонтакте".

Авария случилась на перекрестке улиц 80-й Гвардейской Дивизии и Эмилии Алексеевой. Toyota после столкновения с другой иномаркой протаранила столб и перевернулась.

По информации ГИБДД по Алтайскому краю, медицинская помощь потребовалась двум ее пассажирам: 32-летнему и 40-летнему мужчинам.

По факту ДТП правоохранители проводят проверку. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.