Такой день. Пожар на хлебокомбинате и следы первых Homo Sapiens рядом с Белокурихой

О главных событиях за 6 мая

06 мая 2026, 23:58, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Обучающиеся лицея № 130 в Барнауле обнаружили на хлебе следы плесени. Порченый продукт попал на стол к детям — несмотря на явные признаки порчи. Комитет по образованию города взял ситуацию на контроль.

В Алтайском крае водители пожаловались на участок трассы в районе села Хабары по дороге к Славгороду, который находится в ужасном состоянии. На кадрах видно фуру, которая сильно накренилась. Трактор пытался вытянуть большегруз, но не удалось, получилось лишь "вырвать бампер". Пришлось выгружать перевозимые стройматериалы, чтобы снизить вес. Как пояснили в Минтрансе, из-за паводка в весенний период дорожное полотно было переувлажнено, а в связи с усилением потока машин сильно повреждено. Дорогу пообещали восстановить в ближайшее время.

Возгорание бензовоза произошло 5 мая в селе Истимис (Ключевской район) на территории крестьянско-фермерского хозяйства. В автоцистерне объемом 20 кубометров находилось 10 кубометров дизтоплива. Предварительно, причиной возгорания стало нарушение технологического процесса при проведении сливно-наливных операций.

В Барнауле загорелась крыша хлебокомбината по адресу улица Петра Сухова, 61. На месте работали 39 человек личного состава, было задействовано 10 единиц техники. Как выяснилось, горела вентиляционная шахта над печью.

Алтайские ученые нашли следы первых Homo Sapiens в окрестностях Белокурихи. Об этом свидетельствуют данные в журнале "Теория и практика археологических исследований". Опубликованная статья посвящена материалам скифо-сакского времени в северных предгорьях Алтая. Исследования показали, что люди обитали здесь с каменного века, а более поздние находки подтверждают присутствие скифов. Данная информация претендует на научную сенсацию для нашего региона.