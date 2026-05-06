Контроль за интернет-пространством должен осуществляться специализированными структурами в рамках действующего законодательства

06 мая 2026, 17:29, ИА Амител

Кибердружина / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Предложение правительства организовать кибердружины для поиска деструктивного контента в интернете вызывает у депутата КПРФ Владимира Исакова недоумение, пишет "Газета.Ru". Он считает, что студентам следует сосредоточиться на учебе и развитии профессиональных навыков, а не на мониторинге соцсетей.

«Студенты должны получать образование, чтобы стать квалифицированными специалистами и приносить пользу обществу. Им не следует тратить время на слежку за другими людьми в интернете или на написание доносов. Если у них есть свободное время, они могут заниматься более полезными делами: помогать в общественных инициативах, участвовать в волонтерских проектах, заниматься спортом или вступать в политические организации», — отметил Исаков.

Депутат также подчеркнул, что в законодательстве России до сих пор нет четкого определения деструктивного контента, что может привести к субъективной оценке и нарушению прав граждан. По его мнению, поиск и пресечение распространения такого контента должны осуществлять специалисты и правоохранительные органы.

Исаков выразил надежду, что инициатива по созданию кибердружин окажется нереализуемой и не получит поддержки молодежи.

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