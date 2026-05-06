Болеющую раком блогера Лерчек сняли на видео в фитнес-клубе Москвы
После публикации видео клиентку, снявшую ролик, исключили из клуба
06 мая 2026, 16:59, ИА Амител
Блогера Лерчек (Валерию Чекалину), которой диагностировали рак желудка четвертой стадии, заметили в фитнес‑клубе Москвы — кадры опубликовала клиентка зала Алина 29 апреля. По словам Алины, блогер находилась в нормальном состоянии после тренировки и пила протеин, хотя незадолго до этого сообщила о поездке на химиотерапию. Об этом девушка рассказала "Известиям" 5 мая.
После публикации видео фитнес‑клуб расторг с Алиной контракт за нарушение правил, несмотря на ее аргументы о съемке в общественном месте без демонстрации лица.
Чекалина проходит курс комбинированной терапии в НМИЦ онкологии им. Блохина. Ей предстоит девять этапов лечения - химио‑ и иммунная терапия. В видеообращении из больницы блогер отметила, что прошла уже четыре процедуры и подчеркнула важность позитивного настроя в борьбе с болезнью.
Лерчек стремится сохранять активность, ведь врачи разрешили ей умеренные нагрузки, и она посещает занятия по плаванию и танцам. Также блогер запустила собственный бренд косметики Eyya skin — в рекламном ролике она появилась без парика в знак поддержки женщин с аналогичным диагнозом.
Ее поддерживают близкие: жених Луис Сквиччиарини и фотограф Георгий Камаев. По словам Камаева, организм Чекалиной стойко выдерживает лечение, позволяя находить силы на общение с детьми и короткие поездки на природу — такие прогулки помогают всей семье восстановить силы.
18:29:03 06-05-2026
Кто бы в этом сомневался.
19:09:05 06-05-2026
Скоро наконец то упокоится и воскреснет в Дубаях как Кечрел
19:22:56 06-05-2026
На 4-ой стадии, да при прохождении химиотерапии, до фитнес-клуба даже дела не будет. Ни у кого!!!
19:38:34 06-05-2026
А кто то сомневался что это все ложь про болезнь????
22:06:42 06-05-2026
не понимает что-такое 4я стадия
09:09:37 07-05-2026
Людям на уши лапшу вешают!!!!! С таким заболеванием ни до фитнеса и спорта! Скоро . как писали ранее. окажется за границей. А кто-то курицу украл - тюрьма