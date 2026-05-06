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Болеющую раком блогера Лерчек сняли на видео в фитнес-клубе Москвы

После публикации видео клиентку, снявшую ролик, исключили из клуба

06 мая 2026, 16:59, ИА Амител

Лерчек в фитнес-клубе / Фото: стоп-кадр с видео "Известий"
Лерчек в фитнес-клубе / Фото: стоп-кадр с видео "Известий"

Блогера Лерчек (Валерию Чекалину), которой диагностировали рак желудка четвертой стадии, заметили в фитнес‑клубе Москвы — кадры опубликовала клиентка зала Алина 29 апреля. По словам Алины, блогер находилась в нормальном состоянии после тренировки и пила протеин, хотя незадолго до этого сообщила о поездке на химиотерапию. Об этом девушка рассказала "Известиям" 5 мая.

После публикации видео фитнес‑клуб расторг с Алиной контракт за нарушение правил, несмотря на ее аргументы о съемке в общественном месте без демонстрации лица.

Чекалина проходит курс комбинированной терапии в НМИЦ онкологии им. Блохина. Ей предстоит девять этапов лечения - химио‑ и иммунная терапия. В видеообращении из больницы блогер отметила, что прошла уже четыре процедуры и подчеркнула важность позитивного настроя в борьбе с болезнью.

Лерчек стремится сохранять активность, ведь врачи разрешили ей умеренные нагрузки, и она посещает занятия по плаванию и танцам. Также блогер запустила собственный бренд косметики Eyya skin — в рекламном ролике она появилась без парика в знак поддержки женщин с аналогичным диагнозом.

Ее поддерживают близкие: жених Луис Сквиччиарини и фотограф Георгий Камаев. По словам Камаева, организм Чекалиной стойко выдерживает лечение, позволяя находить силы на общение с детьми и короткие поездки на природу — такие прогулки помогают всей семье восстановить силы.

Лерчек в больнице / Фото: соцсети

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Интерес к теме возник после сообщений о состоянии блогера Валерии Чекалиной, у которой после родов диагностировали рак желудка четвертой стадии
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Комментарии 6

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Иванна

18:29:03 06-05-2026

Кто бы в этом сомневался.

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Внимательный из Б

19:09:05 06-05-2026

Скоро наконец то упокоится и воскреснет в Дубаях как Кечрел

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Гость

19:22:56 06-05-2026

На 4-ой стадии, да при прохождении химиотерапии, до фитнес-клуба даже дела не будет. Ни у кого!!!

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Гость

19:38:34 06-05-2026

А кто то сомневался что это все ложь про болезнь????

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Гость

22:06:42 06-05-2026

не понимает что-такое 4я стадия

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Татьяна

09:09:37 07-05-2026

Людям на уши лапшу вешают!!!!! С таким заболеванием ни до фитнеса и спорта! Скоро . как писали ранее. окажется за границей. А кто-то курицу украл - тюрьма

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