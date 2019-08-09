Российский актер Никита Ефремов, сын Михаила Ефремова, внук Аллы Покровской, поделился впечатлениями от отдыха в Горном Алтае на своей странице в Instagram. После двух недель, проведенных в этих местах, артист не жалел эпитетов, чтобы выразить восхищение от испытанных здесь ощущений.

"Подходит к концу наше путешествие по сказочному, удивительному, чистому и сильному Алтаю! По-моему, здесь живет Бог! – написал Ефремов. – Алтай чистит, Алтай прорабатывает, Алтай – это чудо!".

Он посоветовал всем своим подписчикам хотя бы однажды приехать сюда на отдых, чтобы получить наслаждение от красивых пейзажей, чистого воздуха, прозрачной воды, завораживающих гор и прекрасных людей.