Алтайские подростки ломом вскрыли гараж из бревен и украли шуруповерт

Полицейские задержали двух подростков, которые ночью проникли в чужой гараж и вынесли из него несколько вещей, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

"В ночь на пятое августа текущего года в селе Залесово двое местных жителей 2003 и 2004 года рождения при помощи металлического лома вывернули три бревна верхней части деревянного гаража", — рассказали в ведомстве.

После подростки проникли в гараж и похитили аккумуляторную батарею, зарядное устройство и шуруповерт.

Сумма ущерба, причиненного хозяину указанных вещей, составила около пяти тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Все похищенное обнаружено по месту жительства одного из задержанных.

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