Алтайский край стал вторым в России по числу людей с ожирением

Больше всего россиян, страдающих ожирением, выявлено в 2018 году в Курганской области, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на статистический сборник Минздрава.

Всего в России ожирением страдают более 2 млн человек, из них 450 тыс. выявили в 2018 году.

Курганской области на 100 тыс. населения ожирением страдают 935 человек.

Далее расположился Алтайский край, где 867 человек с ожирением на 100 тыс. населения. В Ульяновской области таковых 849 на те же 100 тысяч.

Меньше всего ожирением страдают в Якутии, Приморье и Белгородской области.

Ранее сообщалось, что жители Алтайского края чаще других жалуются на здоровье.

Также Алтайский край возглавил регионы по доле беременных женщин на 100 тысяч человек населения.