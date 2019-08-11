Алтайский край стал вторым в России по числу людей с ожирением

Больше всего россиян, страдающих ожирением, выявлено в 2018 году в Курганской области, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на статистический сборник Минздрава.
Всего в России ожирением страдают более 2 млн человек, из них 450 тыс. выявили в 2018 году.
Курганской области на 100 тыс. населения ожирением страдают 935 человек.
Далее расположился Алтайский край, где 867 человек с ожирением на 100 тыс. населения. В Ульяновской области таковых 849 на те же 100 тысяч.
Меньше всего ожирением страдают в Якутии, Приморье и Белгородской области.
Ранее сообщалось, что жители Алтайского края чаще других жалуются на здоровье.
Также Алтайский край возглавил регионы по доле беременных женщин на 100 тысяч человек населения.
Комментарии