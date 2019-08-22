Россияне отдают четверть доходов на погашение кредитов

Тува и Калмыкия стали самыми закредитованными российскими регионами, сообщили Amic.ru в пресс-службе ОНФ.

Тувинская семья, погашая кредиты, выплачивает банкам в среднем 59% от доходов, а калмыкская – 57%.

Также в число рекордсменов по кредитной нагрузке попали Чувашия (47%), Иркутская область, Ханты-Мансийский автономный округ (по 43%) и Новосибирская область (42%).

Среднестатистическая российская семья отдает в качестве выплат по займам 28% своих доходов. Это на 4 процентных пункта выше, чем годом ранее.

"По сравнению с уровнем закредитованности на первый квартал 2019 г. данный показатель не изменился, что говорит в пользу стабилизации на рынке кредитования", – уточнили в ОНФ.