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В Дагестане выявили 200 фальшивых пенсионеров и инвалидов

, ИА "Амител"
Региональная прокуратура проверяет масштаб подтасовок для получения выплат
Фото: kareliyanews.ru

Фото: kareliyanews.ru

Прокуратура Дагестана выявила около 200 человек, которые незаконно получали пенсионные выплаты по старости или инвалидности, сообщает РИА "Новости".

"Пока еще рано говорить о какой-то итоговой цифре, но от 150 до 200 материалов уже у нас есть о незаконном получении пенсии, – уточнили в ведомстве. – Сюда входят не только те, кто переписал свой возраст, но также и по незаконной инвалидности, в целом все незаконные пенсионные выплаты".

Проверка все еще продолжается, поэтому конечная цифра может оказаться еще выше.

Ранее стало известно, что дагестанский чиновник получил подложный паспорт с завышением реального возраста на 34 года, чтобы ему назначили пенсию.

Как установлено правоохранителями, замглаве села Кулецма выдали в региональном отделе УФМС России паспорт, в котором указан возраст, на 34 года превышающий реальный.

После этого он приобрел подложную трудовую книжку, в которой содержалась ложная информация о том, что он с 1985 по 1996 год работал в одном из колхозов.

С этими сведениями он направился в отделение ПФР, где написал заявление о назначении ему пенсии по старости, которое в итоге удовлетворили.

В результате к 30 годам чиновник успел получить 155 тысяч рублей пенсии к моменту, когда афера вскрылась.

Теперь он стал фигурантом уголовного дела по статье "Мошенничество", а должностные лица ОПФР и ОУФМС подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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