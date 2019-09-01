Появилось видео ликвидации стрелка в Техасе, расстрелявшего 26 человек

Ликвидация человека, расстрелявшего 26 посетителей торгового центра в техасском городе Одесса, попала на видео.
Как сообщают "Вести", сначала мужчина застрелил полицейского, который остановил его автомобиль для проверки документов.
Затем он угнал почтовый фургон, на котором подъехал к торговому центру и устроил стрельбу по его посетителям.
Прежде чем его ликвидировали, он успел убить пять и ранить 21 человека, 13 из них потребовалась госпитализация. Семеро находятся в критическом состоянии, двое – в тяжелом.
Личность стрелка и его мотивы пока не раскрываются. Известно, что это белый мужчина возрастом немного за 30 лет.
Комментарии
"ранил 21 американца"
Серьёзно?! Ни людей, ни граждан именно американцев?!
Каковы мотивы?А не надо было нарушать его конституционное право свободы передвижения
Абориген,ты без ума от пиндосов?
1.09.2019 17:54
- гость -
Тебя как собачку притравливают в лайтовой форме через этот "Вестник приобья". Результат деперсонализации людей уже проявляется в твоей речи, безумный ты наш. Объяснить для чего это делается обычно?
Чтобы перестать любить пиндосов?Нет?
1.09.2019 19:04
- гость -
Не любить ты их можешь вполне самостоятельно а вот перестать воспринимать их как людей тебя научат.
Евсюков. 30 лет. Торговый центр. Полиция.