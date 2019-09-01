Появилось видео ликвидации стрелка в Техасе, расстрелявшего 26 человек

Ликвидация человека, расстрелявшего 26 посетителей торгового центра в техасском городе Одесса, попала на видео.

Как сообщают "Вести", сначала мужчина застрелил полицейского, который остановил его автомобиль для проверки документов.

Затем он угнал почтовый фургон, на котором подъехал к торговому центру и устроил стрельбу по его посетителям.

Прежде чем его ликвидировали, он успел убить пять и ранить 21 человека, 13 из них потребовалась госпитализация. Семеро находятся в критическом состоянии, двое – в тяжелом.

Личность стрелка и его мотивы пока не раскрываются. Известно, что это белый мужчина возрастом немного за 30 лет.