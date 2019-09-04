Алтайский край поддержал новый праздник в честь освобождения Руси от ордынского ига

В адрес правительства Калужской области пришло послание от коллег из Алтайского края в поддержку инициативы проекта празднования 11 ноября на федеральном уровне, сообщает телерадиокомпания "Ника".
Зампредседателя правительства края Денис Губин направил письмо, в котором выразил благодарность за предоставленную возможность принять участие в обсуждении инициативы установления в календаре воинской славы России новой памятной даты – Дня окончания Великого стояния на реке Угре.
"Считаем, что это историческое событие, связанное с освобождением русских земель от золотоордынского ига, достойно увековечения в перечне памятных дат и поддерживаем инициативу о внесении соответствующих изменений в статью 1.1 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России", – говорится в письме правительства Алтая.
Сам Губин объяснил Amic.ru, что это обычная практика, когда коллеги из других регионов просят поддержать их в тех или иных вопросах, чтобы после выйти к федеральному правительству с инициативой обсуждения важной для них темы.
"Есть вопросы, связанные со знаковыми историческими событиями в их регионах, которые в дальнейшем используются для развития патриотического воспитания, туристической привлекательности и так далее. Так что мы не против поддержать инициативу обсуждения. Решать вопрос будут историки, администрация президента и правительство России", – отметил Губин.
Ранее Алтайский край предложили переименовать в Приалтайский или Верхне-Обской. По мнению ученого, юг Западной Сибири, к которому относится Алтайский край, за длительное время прошел через многочисленные административно-территориальные преобразования.
Завершающим этапом в свержении ордынского ига, продолжавшегося практически два века, послужило Великое стояние на реке Угре. Гораздо более известной является Куликовская битва, но именно стояние на реке Угре завершилось полным свержением ордынского ига – это произошло в 1480 году. Решающие события этого противостояния случились в октябре – ноябре, но подготовительная работа, особенно со стороны ордынцев, началась гораздо раньше. По сути, весь 1480 был для России годом военным, когда вся страна готовилась в решающей битве для свержения ордынского ига. Очевидность того, что ордынцы затевают крупный поход на Москву, стала понятной еще в начале марта 1480 года. Именно в это время недалеко от реки Ока, на тот момент приграничной юго-западной территории российского государства, был замечен небольшой отряд ордынцев, который был разбит воеводами из Москвы. В течение октября 1480 года войско хана Ахмеда несколько раз пыталось перейти вброд реку Угру, но безрезультатно. После неудачных попыток хан Ахмед стал ждать холодов, чтобы перейти реку по льду. Уже к 22 октября река стала покрываться коркой льда. Зима в тот год наступила раньше обычного. Князь Иван принял решение отойти к городу Боровску и там дать врагу решительный бой. 26 октября 1480 года Угра встала. Русские ждали атаки ордынцев в любой момент, но она все так и не последовала. 1 ноября 1480 года русские разведчики принесли в Боровск весть о том, что армия хана Ахмеда отступила и отправилась назад в степь. Так завершилось великое стояние на реке Угре. Вместе с ним закончилось и ордынское иго на Руси.
Комментарии
отвлекают всякими праздниками
Спасибо деду за Победу
""Есть вопросы, связанные со знаковыми историческими событиями в их регионах, которые в дальнейшем используются для развития патриотического воспитания, туристической привлекательности и так далее."
В Алтайском крае таких вопросов нет. Только деньги плати и продажные патриоты, хоть расстелы предателя организуют, хоть Мамая разрубят.
А когда будет праздник освобождения от нынешнего ига?
Не знаю как насчет стояния на Угре, но вот слова Путина о Куликовской битве:
"Очень интересное наблюдение есть по поводу того, кто с какой стороны воевал. Да-да, там любопытно, там и с одной, и с другой стороны были русские полки, и с одной, и с другой стороны была татарская конница, которая русскими использовалась как главная ударная сила. Это любопытные страницы нашей истории, на которые сегодня мы можем посмотреть без всяких идеологических предрассудков"
Где-то в учебниках истории эта т.з. ("Царя Владимира" отражена?
4.09.2019 13:00 - гость -
Уточните год начала последнего ига, пжлста, это же не сложно если понимаете о чем говорите
4.09.2019 12:52
- гость -
Спасибо деду за Победу
Немного не так.
Спасибо прапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрадеду за Победу.
чем дальше тем кажется что и зря были все эти победы
4.09.2019 13:03
М
Судя по вопросу, вы неплохо присосались к нынешнему игу, а значит комментарии излишни....
Выходной будет? Тогда давайте, больше праздников хороших и разных!)))
Русь окончательно за несколько лет до 1480 г. прекратила платить дань Золотой Орде. В 1502 г. крымский хан Менгли-Гирей нанес сокрушительное поражение Золотой Орде, после чего ее существование прекратилось.
Свержение татаро-монгольского ига обеспечило Руси условия для интенсивного экономического, политического и культурного развития. Сильно возрос международный авторитет Московского княжества, как на Востоке, так и на Западе. С этого времени Русь вновь стала существовать как независимое государство Восточной Европы, но уже в новом качестве. Именно с этого времени объединение русского государства вокруг Москвы фактически привело к созданию Российского государства, хотя термин “Россия”, “Российское государство” формально в политический лексикон входит во времена правления Ивана IV.
13:13, так нынешних побед нет. Здравоохранение развалили, заводы и фабрики развалили, правоохранительную систему развалили, всё развалили... Вот и остается только сидеть на горочке и попивать водочку, да гордиться победами великих предков.
гражданин Губин историю своей страны по каким учебникам изучал?
Давайте жить настоящим!
вы бы лучше разобрались сколько лет барнаулу, ибо например посёлок Гоньба если смотреть на стэлу на въезде на 4 года старше барнаула ))
Выходной будет?
будет- будет и запрет на продажу алкоголя тож будет
4.09.2019 13:20
- гость -
ваапще чушь
Название ига толерантненько... Как раньше то оно называлось...а?
4.09.2019 13:33
Дядька
А вдруг у кого-нибудь подгорит? У тебя ведь от "коммуняк" и "краснопузых" подгорает?
Нет, не подгорает, тем более горжусь, что коммуняка, а не прости господи кпрэфец.
4.09.2019 13:33
Дядька
Название ига толерантненько... Как раньше то оно называлось...а?
+++ Точно подметил)
4.09.2019 13:48
АБОРИГЕН
А вам старожил не кажется что ваши нападки похожи на быдлячьи танцы уже? Пора уже мир смотреть не 2 цветах, он меняется....
а в честь этого праздника тоже ленточки носить надо будут? lol
жаль,в ноябре фонтаны не работают.........
Алтайский край поддержал- так можно писать только после референдума, проведённого в крае. А так это поддержал один человек из администрации края, он мог и ошибаться, так как мог плохо учиться в школе и не знать ничего о этих событиях
Так ведь теперь и потомки ордынцев захочут.
Если бы не мы, татаро-монголы, вы, русь, глотки бы друг другу тогда поперерезали.
Кстати, в Сибири никакого ига и не было. А вот сейчас... впрочем, сами думайте.
Также предлагаю учредить праздник :Уничтожение зависимости Руси от Хазарского каганата,при Владимире Мономахе.Также годовщину разгрома Тевтонского ордена Александром Невским.Также годовшину разгрома войск Наполеона.Видимо,этим законодателям больше делать нечего.Одно слово-клиника!
До середины 19 века и не знали, что было Иго. Хоть один документ покажите, подтверждающий Иго и монголо-татарское нашествие. Байки польских "исторегов" 19 века очень документальны как и история крещения Руси. Где пруфы, Билли?(с)
Новый сибирский хан Кучум, пришедший к власти в 1563 году, стал наращивать своё влияние внутри региона. Сначала он демонстрировал лояльность и соглашался платить дань Москве, но как только собрал достаточно сил, убил московского посла. Дипломатически это означало объявление войны. Однако Иван Грозный не мог в то время оперативно отреагировать, так как вел тяжелую Ливонскую войну
Закономерно, что в отсутствии должной реакции царя, начались набеги татар на приграничные территории русских в районе Перми. Довлели над этими землями богатейшие купцы Строгановы, заселившие эти территории с разрешения царя. Они-то и обратились за помощью к казакам.
Московская экспансия против Казанского и Астраханского ханств не была воспринята в Сибири как общая агрессия русских против всех татарских государств. Считалось, что у Москвы с Казанью просто старые счеты и что это касается только их.
Вот почему:
в январе 1555 г. в Москву приезжали послы Сибирского хана Едигера поздравить Ивана IV с приобретением Казанского и Астраханского ханств и просить взять всю Сибирскую землю под свою руку.
Стояние на реке Угре завершилось полным свержением ордынского ига – это произошло в ноябре 1480 года. ( Взято из сети )
Какое отношение Алтай имеет к этой дате ? ???
1 Сношение шерстистого носорога на Алтайской земле вот это праздник , и дату выдумывать не надо .
Получается к Руси отношение Алтай еще не имел ( а дата есть )
То есть Свое рождение я должен праздновать не с дня записи рождения
( послужило Великое стояние на реке Угре ) . А с того времени как у моего Отца встал ???????
Дак я на пенсии !?!?!? Так что ли ??