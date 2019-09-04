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Алтайский край поддержал новый праздник в честь освобождения Руси от ордынского ига

, ИА "Амител"
Стояние на реке Угре завершилось полным свержением ордынского ига – это произошло в ноябре 1480 года
В октябре 1480 года войско хана Ахмеда безрезультатно пыталось перейти вброд реку Угру / Фото: Kaluga-gov.ru

В октябре 1480 года войско хана Ахмеда безрезультатно пыталось перейти вброд реку Угру / Фото: Kaluga-gov.ru

В адрес правительства Калужской области пришло послание от коллег из Алтайского края в поддержку инициативы проекта празднования 11 ноября на федеральном уровне, сообщает телерадиокомпания "Ника".

Зампредседателя правительства края Денис Губин направил письмо, в котором выразил благодарность за предоставленную возможность принять участие в обсуждении инициативы установления в календаре воинской славы России новой памятной даты – Дня окончания Великого стояния на реке Угре.

"Считаем, что это историческое событие, связанное с освобождением русских земель от золотоордынского ига, достойно увековечения в перечне памятных дат и поддерживаем инициативу о внесении соответствующих изменений в статью 1.1 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России", – говорится в письме правительства Алтая.

Сам Губин объяснил Amic.ru, что это обычная практика, когда коллеги из других регионов просят поддержать их в тех или иных вопросах, чтобы после выйти к федеральному правительству с инициативой обсуждения важной для них темы.

"Есть вопросы, связанные со знаковыми историческими событиями в их регионах, которые в дальнейшем используются для развития патриотического воспитания, туристической привлекательности и так далее. Так что мы не против поддержать инициативу обсуждения. Решать вопрос будут историки, администрация президента и правительство России", – отметил Губин.

Ранее Алтайский край предложили переименовать в Приалтайский или Верхне-Обской. По мнению ученого, юг Западной Сибири, к которому относится Алтайский край, за длительное время прошел через многочисленные административно-территориальные преобразования.

Завершающим этапом в свержении ордынского ига, продолжавшегося практически два века, послужило Великое стояние на реке Угре. Гораздо более известной является Куликовская битва, но именно стояние на реке Угре завершилось полным свержением ордынского ига – это произошло в 1480 году. Решающие события этого противостояния случились в октябре – ноябре, но подготовительная работа, особенно со стороны ордынцев, началась гораздо раньше. По сути, весь 1480 был для России годом военным, когда вся страна готовилась в решающей битве для свержения ордынского ига. Очевидность того, что ордынцы затевают крупный поход на Москву, стала понятной еще в начале марта 1480 года. Именно в это время недалеко от реки Ока, на тот момент приграничной юго-западной территории российского государства, был замечен небольшой отряд ордынцев, который был разбит воеводами из Москвы. В течение октября 1480 года войско хана Ахмеда несколько раз пыталось перейти вброд реку Угру, но безрезультатно. После неудачных попыток хан Ахмед стал ждать холодов, чтобы перейти реку по льду. Уже к 22 октября река стала покрываться коркой льда. Зима в тот год наступила раньше обычного. Князь Иван принял решение отойти к городу Боровску и там дать врагу решительный бой. 26 октября 1480 года Угра встала. Русские ждали атаки ордынцев в любой момент, но она все так и не последовала. 1 ноября 1480 года русские разведчики принесли в Боровск весть о том, что армия хана Ахмеда отступила и отправилась назад в степь. Так завершилось великое стояние на реке Угре. Вместе с ним закончилось и ордынское иго на Руси.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

4.09.2019 12:51
- гость -

отвлекают всякими праздниками

0  2
4.09.2019 12:52
- гость -

Спасибо деду за Победу

0  2
4.09.2019 12:53
- гость -

""Есть вопросы, связанные со знаковыми историческими событиями в их регионах, которые в дальнейшем используются для развития патриотического воспитания, туристической привлекательности и так далее."

В Алтайском крае таких вопросов нет. Только деньги плати и продажные патриоты, хоть расстелы предателя организуют, хоть Мамая разрубят.

0  2
4.09.2019 13:00
- гость -

А когда будет праздник освобождения от нынешнего ига?

0  2
4.09.2019 13:01
М

Не знаю как насчет стояния на Угре, но вот слова Путина о Куликовской битве:
"Очень интересное наблюдение есть по поводу того, кто с какой стороны воевал. Да-да, там любопытно, там и с одной, и с другой стороны были русские полки, и с одной, и с другой стороны была татарская конница, которая русскими использовалась как главная ударная сила. Это любопытные страницы нашей истории, на которые сегодня мы можем посмотреть без всяких идеологических предрассудков"
Где-то в учебниках истории эта т.з. ("Царя Владимира" отражена?

0  2
4.09.2019 13:03
М

4.09.2019 13:00 - гость -
Уточните год начала последнего ига, пжлста, это же не сложно если понимаете о чем говорите

0  2
4.09.2019 13:07
1


4.09.2019 12:52
- гость -

Спасибо деду за Победу

Немного не так.
Спасибо прапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрадеду за Победу.

0  2
4.09.2019 13:13
- гость -

чем дальше тем кажется что и зря были все эти победы

0  2
4.09.2019 13:13
- гость -

4.09.2019 13:03
М
Судя по вопросу, вы неплохо присосались к нынешнему игу, а значит комментарии излишни....

0  2
4.09.2019 13:17
- гость -

Выходной будет? Тогда давайте, больше праздников хороших и разных!)))

0  2
4.09.2019 13:20
- гость -

Русь окончательно за несколько лет до 1480 г. прекратила платить дань Золотой Орде. В 1502 г. крымский хан Менгли-Гирей нанес со­крушительное поражение Золотой Орде, после чего ее существование прекратилось.
Свержение татаро-монгольского ига обеспечило Руси условия для интенсивного экономического, политического и культурного разви­тия. Сильно возрос международный авторитет Московского княжества, как на Востоке, так и на Западе. С этого времени Русь вновь стала су­ществовать как независимое государство Восточной Европы, но уже в новом качестве. Именно с этого времени объединение русского государ­ства вокруг Москвы фактически привело к созданию Российского госу­дарства, хотя термин “Россия”, “Российское государство” формально в политический лексикон входит во времена правления Ивана IV.

0  2
4.09.2019 13:22
- гость -

13:13, так нынешних побед нет. Здравоохранение развалили, заводы и фабрики развалили, правоохранительную систему развалили, всё развалили... Вот и остается только сидеть на горочке и попивать водочку, да гордиться победами великих предков.

0  2
4.09.2019 13:24
- гость -

гражданин Губин историю своей страны по каким учебникам изучал?

0  2
4.09.2019 13:24
- гость -

Давайте жить настоящим!

0  2
4.09.2019 13:25
!

вы бы лучше разобрались сколько лет барнаулу, ибо например посёлок Гоньба если смотреть на стэлу на въезде на 4 года старше барнаула ))

0  2
4.09.2019 13:26
- гость -

Выходной будет?
будет- будет и запрет на продажу алкоголя тож будет

0  2
4.09.2019 13:26
- гость -

4.09.2019 13:20
- гость -

ваапще чушь

0  2
4.09.2019 13:33
Дядька

Название ига толерантненько... Как раньше то оно называлось...а?

0  2
4.09.2019 13:48
АБОРИГЕН

4.09.2019 13:33
Дядька
А вдруг у кого-нибудь подгорит? У тебя ведь от "коммуняк" и "краснопузых" подгорает?

0  2
4.09.2019 13:52
Дядька

Нет, не подгорает, тем более горжусь, что коммуняка, а не прости господи кпрэфец.

0  2
4.09.2019 13:55
- гость -

4.09.2019 13:33
Дядька
Название ига толерантненько... Как раньше то оно называлось...а?

+++ Точно подметил)

0  2
4.09.2019 13:56
- гость -

4.09.2019 13:48
АБОРИГЕН
А вам старожил не кажется что ваши нападки похожи на быдлячьи танцы уже? Пора уже мир смотреть не 2 цветах, он меняется....

0  2
4.09.2019 14:34
-гость-

а в честь этого праздника тоже ленточки носить надо будут? lol

0  2
4.09.2019 14:55
Ируся

жаль,в ноябре фонтаны не работают.........

0  2
4.09.2019 15:15
- гость -

Алтайский край поддержал- так можно писать только после референдума, проведённого в крае. А так это поддержал один человек из администрации края, он мог и ошибаться, так как мог плохо учиться в школе и не знать ничего о этих событиях

0  2
4.09.2019 15:25
- гость -

Так ведь теперь и потомки ордынцев захочут.

0  2
4.09.2019 15:34
- гость -

Если бы не мы, татаро-монголы, вы, русь, глотки бы друг другу тогда поперерезали.
Кстати, в Сибири никакого ига и не было. А вот сейчас... впрочем, сами думайте.

0  2
4.09.2019 17:29
INAL

Также предлагаю учредить праздник :Уничтожение зависимости Руси от Хазарского каганата,при Владимире Мономахе.Также годовщину разгрома Тевтонского ордена Александром Невским.Также годовшину разгрома войск Наполеона.Видимо,этим законодателям больше делать нечего.Одно слово-клиника!

0  1
4.09.2019 18:48
Filin

До середины 19 века и не знали, что было Иго. Хоть один документ покажите, подтверждающий Иго и монголо-татарское нашествие. Байки польских "исторегов" 19 века очень документальны как и история крещения Руси. Где пруфы, Билли?(с)

0  1
4.09.2019 19:13
jarikzar

Новый сибирский хан Кучум, пришедший к власти в 1563 году, стал наращивать своё влияние внутри региона. Сначала он демонстрировал лояльность и соглашался платить дань Москве, но как только собрал достаточно сил, убил московского посла. Дипломатически это означало объявление войны. Однако Иван Грозный не мог в то время оперативно отреагировать, так как вел тяжелую Ливонскую войну

Закономерно, что в отсутствии должной реакции царя, начались набеги татар на приграничные территории русских в районе Перми. Довлели над этими землями богатейшие купцы Строгановы, заселившие эти территории с разрешения царя. Они-то и обратились за помощью к казакам.

Московская экспансия против Казанского и Астраханского ханств не была воспринята в Сибири как общая агрессия русских против всех татарских государств. Считалось, что у Москвы с Казанью просто старые счеты и что это касается только их.

Вот почему:
в январе 1555 г. в Москву приезжали послы Сибирского хана Едигера поздравить Ивана IV с приобретением Казанского и Астраханского ханств и просить взять всю Сибирскую землю под свою руку.

Стояние на реке Угре завершилось полным свержением ордынского ига – это произошло в ноябре 1480 года. ( Взято из сети )

Какое отношение Алтай имеет к этой дате ? ???
1 Сношение шерстистого носорога на Алтайской земле вот это праздник , и дату выдумывать не надо .

0  0
4.09.2019 19:48
jarikzar

Получается к Руси отношение Алтай еще не имел ( а дата есть )
То есть Свое рождение я должен праздновать не с дня записи рождения
( послужило Великое стояние на реке Угре ) . А с того времени как у моего Отца встал ???????
Дак я на пенсии !?!?!? Так что ли ??

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