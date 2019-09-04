Туристка в Израиле заплатила $2800 за шаурму

Туристка при посещении одного из кафе Иерусалима расплатилась за шаурму банковской картой и узнала, что с нее списано 2800 долларов, сообщает gazeta.ru со ссылкой на Times of Israel.
Это равносильно стоимости 125 порций. Гостья Израиля обратилась в полицию. Прибывшим стражам правопорядка владелец торговой точки объяснил, что произошла ошибка.
Бывший сотрудник подобного заведения рассказал журналистам, что владельцы нередко обманывают туристов, списывая с них суммы, превышающие реальную стоимость товара.
Например, объявляют ее в шекелях, а списывают в иностранной валюте. Расчет идет на то, что отдыхающий не станет устраивать скандал, смирившись с дороговизной обеда.
Комментарии
то равносильно стоимости 125 порций
Порция 1,5т.р.? наверно, вкуууусная!
евреи....
мошенники есть везде и у всех
4.09.2019 12:22
- гость -
Ну так то ее в в 125 раз вкуснее накормили, за 2800 бакинских то
Владелец кафе, по любому бывший русский )))
Теперь вот живёт плечом к плечу с евреями, потому как сам еврей....