Туристка в Израиле заплатила $2800 за шаурму

Туристка при посещении одного из кафе Иерусалима расплатилась за шаурму банковской картой и узнала, что с нее списано 2800 долларов, сообщает gazeta.ru со ссылкой на Times of Israel.

Это равносильно стоимости 125 порций. Гостья Израиля обратилась в полицию. Прибывшим стражам правопорядка владелец торговой точки объяснил, что произошла ошибка.

Бывший сотрудник подобного заведения рассказал журналистам, что владельцы нередко обманывают туристов, списывая с них суммы, превышающие реальную стоимость товара.

Например, объявляют ее в шекелях, а списывают в иностранной валюте. Расчет идет на то, что отдыхающий не станет устраивать скандал, смирившись с дороговизной обеда.