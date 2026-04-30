Власти рассчитывают, что ужесточение санкций снизит количество ДТП и повысит дисциплину водителей

30 апреля 2026, 15:30, ИА Амител

Осенью 2026 года в России начнется массовое применение автоматических систем для штрафования водителей за отсутствие полиса ОСАГО, разговоры по телефону во время вождения и непристегнутый ремень безопасности, рассказал автоюрист Лев Воропаев в интервью журналу Motor.

«Многие водители не следят за обновлениями ГОСТа и ПДД, поэтому для них станет сюрпризом, что в 2026 году было введено около 60 новых дорожных знаков и изменений к ним. Также с 1 января прекращено автоматическое продление водительских удостоверений, которое было введено во время пандемии», — отметил адвокат.

Водители, продолжающие использовать просроченные права, могут столкнуться со штрафами, предупредил эксперт. Осенью 2026 года также планируется запуск системы автоматической фиксации автомобилей без действующего полиса ОСАГО.

По словам Воропаева, в большинстве регионов России (за исключением Москвы, где такая практика давно действует) уже внедряются камеры для фиксации разговоров по телефону за рулем и непристегнутых ремней безопасности. В будущем такие системы появятся и в других субъектах. В некоторых регионах уже начались испытания камер для мотоциклистов без шлемов. К концу года ожидается, что система будет работать по всей стране, и нарушители начнут получать штрафы.

Автоматическая фиксация нарушений для пользователей электросамокатов, моноколес и других средств индивидуальной мобильности активно применяется только в Москве. Однако в ближайшее время эта практика будет распространена и на другие регионы России, заключил эксперт.