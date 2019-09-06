Детский технопарк "Кванториум.22" проведет 6 сентября День открытых дверей

Детский технопарк Алтайского края "Кванториум.22" сегодня, 6 сентября, в 15:00 приглашает всех желающих на День открытых дверей, который приурочен к началу нового учебного года.

Гостей технопарка будет ждать информационно-развлекательная программа "КВАНТуем вверх!". На зеленых лужайках технопарка, расположенного в сосновом бору, в течение двух часов в жанре городского праздника одновременно будут работать творческие лаборатории, презентационные, игровые и музыкальные площадки. Гостей праздника ждут мастер-классы, демонстрационные опыты, зоны креатива, игры, конкурсы, шоу, сюрпризы и подарки, общение со сверстниками и педагогами.

В программе праздника "КВАНТуем вверх!":

игровые площадки с конкурсами и призами от компании "БигПапаГеймс" и волонтерского пула педагогического университета;

мастер-класс "Живая робототехника" – сборка роботов и управление ими;

цифровая лаборатория – изготовление объемных предметов на 3D-принтере;

тренажер "Авиасимулятор" – за штурвалом виртуального самолета;

демонстрационные опыты с жидким азотом "Криошоу" – готовим мороженое;

соревнования по изготовлению и запуску бумажных самолетиков;

мастерские юного художника "Пленер" (мольберт) и "Sand-Art" (рисование песком);

шоу барабанщиц "Все по барабану";

дефиле от Модельного агентства Татьяны Жилиной;

концерт с участием дуэта аккордеонистов-виртуозов "Твинс" и юных артистов из краевого колледжа культуры и искусств;

общение и селфи с куклами-великанами и фото с аэроменом.

Вход свободный, участие – бесплатное. Начало в 15:00 часов. Адрес: г. Барнаул, ул. Кутузова, 22. Проезд городскими автобусами № 80, 65 до остановки "Лесной пруд". Контактный телефон: 8(3852) 31-81-28.

День открытых дверей знаменует начало учебного 2019/2010 года. Провести эту пятницу с пользой в детский технопарк "Кванториум.22" приглашаются все жители и гости Барнаула, в том числе представители администрации и педагоги школ, лицеев, гимназий, других образовательных учреждений.

"Кванториум.22" – это учреждение дополнительного образования детей, предоставляющее бесплатные образовательные услуги по направлениям: техническое, естественнонаучное, художественное, социально-педагогическое. В объединениях технопарка дети учатся исследовать, моделировать, программировать, конструировать, проектировать, создавать и творить по таким дополнительным образовательным (общеразвивающим) программам, как: "В мире ТехноТворчества", "LEGO Mindstorms. Робототехника", "РобоЛаб IT", "Мир информационных технологий", "Юный техник", "Графический дизайн", "Основы исследовательской деятельности" и многим другим. В технопарке школьники сотрудничают с настоящими учеными и выполняют реальные производственные задачи.