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Новости

Минприроды опровергло "незаконные рубки" леса в Косихинском районе

, ИА "Амител"
Представитель ведомства рассказала об открытой площадке, где складируют лес
Фото: vk.com/barneos22

Фото: vk.com/barneos22

Пресс-секретарь регионального Минприрода Эльвира Успек прокомментировала на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщения о "незаконных рубках" леса в Косихинском районе.

"Видео из соцсетей, на котором лежит заготовленный лес близ Каркавино – это временная площадка размещения. Находится рядом с трассой, – подчеркнула она. – Никто не прячет эту древесину, потому что заготовлена она законно".

По ее словам, причина такого открытого складирования – спад спроса на мягколиственную древесину. С этим и связано образование запаса в 200 кубических метров леса.

"На другом видео, где автор ролика говорит о сплошной вырубке и о просвечивающемся лесе, плохо видно, но по всей полосе высажены лесные культуры, – уточнила Успек. – Сосенкам уже три года. Высажен лес и в аналогичных местах чересполосной рубки, которая относится к выборочным рубкам".

Ранее жительница алтайского села показала окружающие ее дом леса, которые, по ее словам, "начали просвечиваться".

"Косихинский район, село Каркавино. Колонны вывозят весь лес, многолетние сосны вырубают беспощадно. Лес весь поредел, очень большие проплешины. Местные жители в ужасе от того, что происходит", – рассказала участница сообщества.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

6.09.2019 12:18
- гость -

Успек явно в доле

0  1
6.09.2019 12:40
- гость -

Ну если у нас на законных основаниях людям ноги ломают, то уж лес точно можно весь вырубить и заявить, что всё законно.

0  1
6.09.2019 14:05
- гость -

можно сказать что белое это не белое а черное !!! и фсёё заживемммммм

0  1
6.09.2019 14:18
krash

че опровергать. гуглмапс открываем и видим - все леса в квадратиках от вырубленного леса.

0  1
6.09.2019 14:48
- гость -

krash, там есть ещё более интересная функция - возможность посмотреть старые снимки. После этого слова "специалистов" Алтайлеса становятся просто смешны.

0  1
6.09.2019 14:50
гость

Т,е. спрос на берёзу ( судя по коре ) упал , но её ПРОДОЛЖАЮТ рубить и она теперь просто гниёт ( по телесюжету ) !!! А так просто прореживают , и плевать им что от леса просто деревья отдельные остались .

0  1
6.09.2019 15:27
- гость -

Лично видел огромные вырубленные площадки в бору возле Барнаулки в районе лагеря Крылытых и Власихи.

0  1
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