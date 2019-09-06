Погода в Алтайском крае на выходных: пройдут дожди и грозы

В ближайшие дни в Алтайском крае прогнозируется ненастная погода, сообщает региональный Гидрометцентр.

В субботу, 7 сентября, в отдельных районах пройдут дожди и грозы при порывах ветра до 16 м/с. В светлое время суток температура воздуха будет колебаться от +28°C до +23°C, в темное – от +6°C до +11°C.

В Барнауле: днем – от +19°C до +21°C, ночью – от +8°C до +10°C. Прогнозируются небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

В воскресенье, 8 сентября, в Алтайском крае усилятся осадки. На большей части территории ожидаются дожди и грозы. В светлое время суток столбик термометра покажет от +18°C до +23°C, в темное – от +5°C до +10°C. Скорость ветра временами будет достигать 16 м/с.

В Барнауле днем температура составит от +19°C до +21°C, ночью – от +7°C до +9°C. Дождь и гроза в краевой столице ожидается только в вечернее время.

Напомним, авиашоу в День города могут отменить из-за ветра и осадков.